Reggio: l’incontro con i campioni del calcio. Appuntamento da non perdere

Reggio Calabria si prepara ad accogliere quattro campioni della storia del Calcio: giovedi e venerdi in città Roberto Donadoni, Mauro Tassotti, Gianluca Zambrotta ed Antonio Cabrini.

Giovedi 16 gennaio e venerdì 17 gennaio nell’Auditorium Versace del Cedir si terranno le prime due conferenze del ciclo di incontri legato alla mostra sui cimeli sportivi “Il Calcio è Arte” in corso di svolgimento a Reggio Calabria.

Le conferenze sono promosse dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e con la World Football Collection.

La prima delle due conferenze, giovedi 16, avrà inizio alle ore 11.30 e sarà incentrata sul tema “La Leadership nel Calcio“. Parteciperanno i ragazzi delle scuole reggine e dell’area metropolitana ad indirizzo sportivo. Relatori saranno Mauro Tassotti, ex difensore e vice-allenatore del Milan, e Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan e della Nazionale Italiana ed ex allenatore degli azzurri.

La moderazione dell’incontro sarà affidata a Roberto Marchesi, giornalista di Amazon Prime Sport. Prima dell’inizio dell’incontro, intorno alle 11.10 e fino alle 11.30, i due ospiti saranno disponibili per delle brevi interviste flash da parte degli operatori dell’informazione. Successivamente, alle ore 14.45, Tassotti e Donadoni visiteranno la mostra “Il Calcio è Arte“, presso la Pinacoteca Civica, ingresso a fianco al Teatro Cilea, ed anche in quella occasione sarà possibile effettuare delle ulteriori interviste, immagini video e foto, e seguire il giro che i due campioni faranno visitando la mostra con le maglie storiche ed i cimeli sportivi.

La seconda conferenza, venerdì 17 gennaio, inizierà anch’essa alle 11.30, sempre all’Auditorium Versace, e sarà anch’essa rivolta principalmente agli studenti, ma con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il tema della seconda conferenza sarà “Ieri e Oggi: l’Evoluzione del Calcio“. Interverranno Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e Campione del Mondo 1982, e Gianluca Zambrotta, ex difensore della Juventus e Campione del Mondo 2006. Il dibattito sarà moderato da Roberto Gotta, noto giornalista sportivo. Anche in questa seconda occasione sarà possibile effettuare delle interviste flash con i due ospiti, tre le 11.10 e le 11.30 all’interno dell’Auditorium. A seguire, alle 14.45, Zambrotta e Cabrini, visiteranno la mostra “Il Calcio è Arte” in Pinacoteca, ed in questa occasione sarà possibile effettuare delle ulteriori interviste, immagini video e foto, durante il giro tra le maglie ed i cimeli.