A Reggio la campagna della Croce Rossa "Io non rischio"

Nella giornata di domenica 16 ottobre il Comitato di Reggio Calabria di Croce Rossa Italiana ha svolto a Piazza Duomo la campagna "Io non rischio", campagna nazionale di buone pratiche di protezione civile per contrastare gli eventi dannosi che si verificano in caso di calamità naturali quali terremoti e maremoti.

La cittadinanza ha risposto con grande interesse ed entusiasmo aderendo pienamente all'iniziativa che ha visto anche coinvolte nella stessa piazza altre associazioni di volontariato e di protezione civile quali Giva e Istituto per la famiglia. È molto importante conoscere i rischi in modo da limitarne le conseguenze a favore di una maggiore sicurezza di tutti i cittadini.