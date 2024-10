A Reggio Calabria campionato internazionale di Dama giovanile

La Federazione Italiana Dama ha assegnato per la prima volta alla Città di Reggio Calabria l’organizzazione del 35° campionato italiano giovanile di Dama Internazionale.

L’evento porterà nella nostra Città i migliori 60 giocatori, delle categorie juniores, Cadetti, Minicadettti e Speranze, di tutta l’ Italia, selezionati

Direttamente dalla FID, con al seguito gli accompagnatori ufficiali e relativi genitori un evento sportivo davvero importante.

Le gare si disputeranno dal 12 al 14 aprile presso il Circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria che ha offerto la propria collaborazione per lo svolgimento delle gare grazie al Presidente del Circolo del tennis Dott Igino Postorino .

I giocatori che conquisteranno i primi posti di ogni categoria saranno qualificati per il campionato europeo che si svolgerà dall’1 al 9 agosto 2017 in Bielorussia.

Il movimento damistico reggino vanta ben 3 Campioni Italiani in carica per l’anno 2016 che hanno dato lustro alla nostra Città anche con la partecipazione ai campionati europei e mondiali negli ultimi cinque anni. Vi aspettiamo numerosi giorno 6 aprile ore 17.00 presso il circolo del tennis Rocco Polimeni per la conferenza stampa di presentazione del Campionato Damistico.