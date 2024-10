Reggio Calabria candidata al titolo di Capitale della Cultura 2027

È stato inviato al Ministero della Cultura il dossier della candidatura di Reggio Calabria a titolo di Capitale italiana della cultura 2027. “Cuore Mediterraneo” è un progetto ambizioso ed innovativo, un caleidoscopio di esperienze culturali, connessioni e azioni concrete per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo. Una programmazione che parte dalle radici culturali della città, storicamente crocevia di popoli e di incontro tra culture differenti e complementari.

Un viaggio immersivo che coinvolgerà tutto il territorio attraverso attività diffuse orientate verso i temi del dialogo, della pace, dell’accoglienza, per consentire a visitatori, ed agli stessi cittadini, di vivere la cultura come strumento di emancipazione e di riscatto sociale. Già nella fase di composizione del dossier, l’Amministrazione comunale reggina si è avvalsa del valido e prezioso contributo di alcune tra le migliori espressioni culturali del territorio. Un eventuale passaggio alla fase finale sarà occasione per un ulteriore attività di coinvolgimento, attraverso il comitato promotore, di tutte le realtà cittadine, con un occhio attento anche al territorio metropolitano, e degli operatori culturali presenti sul territorio.

La candidatura di Reggio Calabria – è scritto nella descrizione del progetto – punta quindi, in maniera dinamica, a valorizzare la rete museale territoriale, il complesso dei festival e degli eventi culturali storicizzati, la collaborazione tra le istituzioni e le realtà associative, i luoghi di interesse culturale, i monumenti ed i simboli identitari della comunità, gli spazi ed i beni comuni.

Reggio Capitale Italiana della Cultura è un viaggio straordinario, che fa dell’incontro tra culture una ricchezza, della diversità un valore aggiunto, del dialogo e dell’incontro un’opportunità sulla strada della pace, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli.

Il logo del progetto è un’immagine evocativa stilizzata che rappresenta la luce del Mediterraneo, la connessione tra culture diverse e complementari e la vocazione di Reggio Calabria come città crocevia culturale, frutto di una stratificazione storica protesa verso il dialogo, l’accoglienza, l’incontro, la pace. Racchiude il concetto che sta alla base della candidatura di Reggio Calabria al titolo di Capitale della Cultura 2027: contaminazione, connessione ed inclusione, il tutto racchiuso nel cuore che compone le due lettere RC e che rimane “aperto” a simboleggiare un abbraccio, l’accoglienza tipica della comunità reggina.