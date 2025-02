Reggio finalista per Capitale della Cultura 2027, Falcomatà: “Un traguardo che ci rende orgogliosi”

Orgoglioso il primo cittadino: "L’intera regione è al fianco di Reggio Calabria in questa importante sfida"

“Tra poche settimane Reggio Calabria si giocherà la finale per il titolo di Capitale della Cultura 2027, un traguardo che già rappresenta un grande successo per la città e l’intera regione.

In questi giorni, il lavoro prosegue con incontri tra istituzioni e associazioni del territorio per migliorare e condividere un progetto che appartiene a tutta la comunità. Le proposte emerse dimostrano la vivacità del mondo culturale reggino, da sempre una grande eccellenza, e confermano un crescente coinvolgimento e interesse”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso i social, esprime orgoglio per la candidatura di Reggio Calabria tra le finaliste di Capitale della Cultura 2027.

Un sostegno che unisce tutta la Calabria

“L’intera regione è al fianco di Reggio Calabria in questa importante sfida. Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Messina, insieme a numerosi comuni dell’area metropolitana, hanno espresso il loro pieno sostegno alla candidatura. Sono inoltre arrivate lettere di adesione da cittadini reggini e non, tutti innamorati di questa terra e pronti a dare il proprio contributo.

"Per noi questa è già una vittoria: aver risvegliato l'orgoglio di appartenenza e la voglia di partecipare. Questo è il vero senso di comunità che ci deve distinguere".

L’orgoglio di Falcomatà

“La candidatura di Reggio Capitale della Cultura 2027 si fonda su valori di condivisione, dialogo, solidarietà e accoglienza, elementi che da sempre caratterizzano la storia della città, situata nel Cuore del Mediterraneo e ponte tra le culture del Mare Nostrum.

Grande orgoglio è stato espresso per la nomina di Andrea Riccardi, personalità di rilievo internazionale, alla presidenza del Comitato promotore di Reggio Capitale.

A prescindere dal risultato finale, per noi Reggio è già Capitale. Se anche non dovessimo vincere il titolo, i progetti saranno comunque attuati, magari collaborando con le altre città finaliste”.

L’obiettivo è quello di raccogliere tutte le idee e realizzare un programma di iniziative culturali che coinvolga Reggio Calabria, le città calabresi sostenitrici e i comuni dell’area metropolitana.

Siete ancora in tempo per inviare adesioni e proposte! Chiunque voglia contribuire con un’idea può scrivere alla mail capitalecultura2027@reggiocal.it. Un progetto che va oltre il titolo, per costruire una cultura condivisa e partecipata”, ha concluso il primo cittadino.