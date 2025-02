Bullismo e sicurezza in rete: l’incontro dei Carabinieri con gli studenti reggini

Continuano gli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri negli istituti scolastici nell’ambito della campagna per diffondere la Cultura della Legalità. L’iniziativa punta a sensibilizzare i più giovani su temi di grande attualità come:

Violenza di genere

Contrasto al consumo e alla diffusione di droghe

Dipendenza dall’alcool tra i giovani

Crimini informatici e sicurezza in rete

Bullismo e cyberbullismo

L’obiettivo principale resta quello di avvicinare i ragazzi all’Arma dei Carabinieri, trasmettendo loro valori di legalità e responsabilità.

Incontro all’Istituto “E. Fermi” di Reggio Calabria

I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Professionale “E. Fermi”, approfondendo con loro il tema del bullismo e del cyberbullismo.

I militari hanno spiegato in modo chiaro ed efficace che il bullismo non è solo un atto di prepotenza, ma può assumere contorni molto più gravi quando si sviluppa in rete o sui social network, alimentando un senso di illusoria impunità.

Durante l’incontro sono stati forniti consigli utili per un uso consapevole della rete, spesso frequentata senza una piena conoscenza dei rischi. È stato inoltre rivolto un forte invito a non restare in silenzio di fronte a episodi di bullismo, sia vissuti in prima persona che osservati negli altri.

Partecipazione attiva degli studenti

All’incontro hanno partecipato gli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. I ragazzi hanno avuto modo di approfondire la conoscenza dell’Arma dei Carabinieri, dei suoi compiti istituzionali e delle funzioni quotidiane al servizio della comunità.

Leggi anche

L’evento ha suscitato un forte interesse tra gli studenti, che hanno animato il dibattito con domande e interventi, dimostrando entusiasmo e curiosità rispetto alle tematiche affrontate.