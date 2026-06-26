Reggio, agente aggredito nel carcere di Arghillà. Osapp: ‘Contusioni gravissime’

Un agente di Polizia penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Reggio Calabria riportando “contusioni gravissime”.

Lo rende noto il segretario generale aggiunto dell’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria), Pasquale Montesano, lanciando un “ultimatum al ministero e al Dap” ed “esprimendo al contempo profonda gratitudine alle donne e agli uomini del corpo per l’eroico spirito di servizio”.

“Nel carcere di Reggio Calabria Carcere di Arghillà, a pochissime ore dall’ultimo grave episodio, si registra l’ennesima aggressione ai danni del personale di Polizia penitenziaria. Il collega coinvolto ha riportato contusioni giudicate gravissime, delineando ormai una sequenza continua che certifica la totale perdita di controllo delle sezioni detentive”.

La denuncia dell’Osapp e il disastro organizzativo

Quella espressa dal sindacato non è un’accusa preconcetta, ma la drammatica e oggettiva constatazione dei fatti. Secondo il segretario Montesano, la situazione sta peggiorando con una velocità spaventosa: ad Arghillà si è davanti a un evidente disastro organizzativo che è diventato, nei fatti, il vero trampolino di lancio per i disagi, i rischi e l’esasperazione quotidiana della Polizia penitenziaria.

La gravità dello scenario interno, esasperata in modo critico dal sovraffollamento cronico e dalla totale assenza di linee guida operative chiare, spinge il sindacato autonomo a pretendere un cambio di passo immediato.

L’Osapp si rivolge direttamente ai vertici istituzionali romani per richiedere tutele reali sul posto di lavoro:

“Se il Dap e il ministero non attiveranno immediatamente verifiche rigorose sulla gestione della struttura e non adotteranno protocolli di energico intervento a tutela del Corpo, la mobilitazione sindacale sarà immediata, totale e senza precedenti”.

Fonte: Ansa Calabria