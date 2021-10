Il Cardinale Semeraro alla 'Dante Alighieri' di Reggio Calabria

Lunedì 4 ottobre p.v. alle ore 9,30, nell’Aula “Falcomatà” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” si svolgerà una solenne cerimonia alla presenza di Sua Eminenza il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. L’Eminente Porporato verrà nella Città dello Stretto invitato da S.E. l’Arcivescovo Metropolita Fortunato Morrone e dal Magnifico Rettore dell’Ateneo, Prof. Antonino Zumbo per ricevere il titolo di Dottore di Ricerca honoris causa conferitoGli dal Collegio dei Docenti del Dottorato internazionale istituito dall’Università in “Global Studies for an Inclusive and Integrated Society”.

Introdurrà i lavori il Magnifico Rettore; seguirà un’illustrazione del profilo ecclesiale di Sua Eminenza, mentre al Prof. Salvatore Berlingò è affidato il compito di pronunziare la ‘Laudatio’ ed al Prof. Salvatore Loprevite, nella Sua veste di Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato, di leggere le motivazioni per il conferimento del titolo dottorale.

Ricevuta la pergamena del Diploma di Dottorato, il Cardinale Marcello Semeraro terrà la ‘Lectio Doctoralis’ su “La Querida Amazonia paradigma universale di ecologia integrata ed umana fraternità”, con cui avrà modo di rendere gli intervenuti partecipi del Suo impegno di esaltazione e diffusione dei valori insiti nella tutela dell’ambiente, nel perseguimento della giustizia e dell’inclusione sociale, che, come più volte ribadito da Papa Francesco, testimoniano ai giorni nostri la “quotidiana santità della porta accanto”.