Reggio – Carnevale 2020, le attività per bambini alla Pinacoteca Civica

In occasione del Carnevale 2020, la Pinacoteca Civica, per il quarto anno consecutivo, organizza per la prossima domenica 23 febbraio, una giornata in cui si svolgerà attività ludico – didattica rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni, dalle ore 16,30 alle 18.30.

Dopo una breve visita guidata alla collezione Civica, finalizzata a far conoscere le opere più significative, i partecipanti, guidati dal personale museale, eseguiranno un laboratorio che stimolerà la loro creatività e fantasia, decorando e realizzando delle colorate e giocose mascherine, all’insegna del divertimento e della condivisione.

INFORMAZIONI

Domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 16,30- alle 18,30

Massima capienza gruppo per attività didattica 15/20 persone

Durata delle attività: circa 2h.

Età dei bambini (accompagnati da un adulto): da 5 a 10 anni.

È indispensabile la prenotazione telefonica (da mercoledi 19 a sabato 22 Febbraio) con conferma tramite email o presso il front-office Pinacoteca Civica per lo svolgimento delle attività ludiche.