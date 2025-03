Carnevale a Reggio: tutto pronto per Rovazzi e la magia degli anni ’90

Cresce l'attesa per il live show "Voglio tornare negli anni '90", il più grande spettacolo a tema in Italia

Reggio Calabria è pronta a rivivere la magia degli anni ‘90!

Questa sera, a partire dalle 21:00, Piazza del Popolo ospiterà l’attesissimo live show “Voglio tornare negli anni ‘90”, il più grande spettacolo a tema in Italia, che inaugurerà la festa in maschera del Carnevale 2025.

L’evento fa parte del ricco programma di manifestazioni promosse dal Comune di Reggio Calabria, finanziate nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2017” FESR/FSE Plus, all’interno della Priorità 7 Rigenerazione Urbana – Progetto Rc7.5.1.2 B.2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria”.

Un viaggio nella musica degli anni ‘90 con uno special guest d’eccezione

Il format musicale “Voglio tornare negli anni ‘90” è un vero e proprio fenomeno nazionale, che nell’ultimo anno ha registrato migliaia di partecipazioni in piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani.

Lo spettacolo offre due ore di intrattenimento non-stop, curate nei minimi dettagli per ricreare l’atmosfera autentica di un decennio che ha segnato la storia della musica dance e pop.

A chiudere la serata ci sarà un ospite speciale: Fabio Rovazzi, presentatore, youtuber e cantante multiplatino, protagonista di uno special showcase che renderà l’evento ancora più imperdibile.

Le hit iconiche che faranno ballare Reggio Calabria

Durante lo spettacolo verranno riproposte le canzoni simbolo degli anni ‘90, quelle che hanno accompagnato intere generazioni e che ancora oggi fanno scatenare il pubblico:

Gigi D’Agostino

Gabry Ponte

883

Eiffel 65

Corona

…e tanti altri successi che faranno ballare Reggio Calabria fino a tarda notte!

Per una sera, la Città dello Stretto si tufferà in un viaggio nel tempo, riportando in vita l’energia e il sound di un’epoca indimenticabile.