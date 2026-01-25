Reggio, Carnevale al C&V: una settimana di festa per bambini e famiglie

Sei giorni di eventi tra giocoleria, trampolieri, fuoco e attrazioni per i più piccoli

“A Carnevale ogni scherzo vale”, recita il noto detto. Ma quello in programma al C&V Centro degli Acquisti di Reggio Calabria non è affatto uno scherzo, bensì una nuova iniziativa pensata per i più piccoli e per le famiglie. Dopo il successo degli appuntamenti natalizi e dell’evento dedicato alla Befana, il centro commerciale torna a puntare sull’intrattenimento con una settimana interamente dedicate al divertimento.

La festa di Carnevale è in programma dal 12 al 17 febbraio, con appuntamenti tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00.

Sei giorni pensati per trasformare il centro acquisti in uno spazio di gioco e divertimento, con un calendario ricco di iniziative.

Il programma degli eventi

Il momento centrale sarà nel weekend, con tre giornate speciali:

15 febbraio : spazio a giganti pagliacci , bolle di sapone e giganti con principessa , per uno spettacolo pensato soprattutto per i più piccoli.

: spazio a , e , per uno spettacolo pensato soprattutto per i più piccoli. 16 febbraio : appuntamento con la giocoleria con LED , tra luci e performance scenografiche.

: appuntamento con la , tra luci e performance scenografiche. 17 febbraio: giornata conclusiva con trampolieri giganti e spettacolo col fuoco, per chiudere il Carnevale con un evento di forte impatto visivo.

Luna Park e animazione

Durante tutta la settimana sarà presente anche il Luna Park, con giostre e attrazioni dedicate ai bambini, che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Accanto agli spettacoli, il centro ospiterà momenti di animazione continua, pensati per intrattenere i più piccoli e accompagnare le famiglie in un clima di festa.

Il Carnevale al C&V si inserisce così nel solco delle iniziative che hanno già registrato una forte partecipazione nelle settimane precedenti, confermando la volontà del centro acquisti di proporsi come punto di riferimento per il tempo libero delle famiglie reggine.

L’appuntamento è in via Tratti 5, Catona, Reggio Calabria.

C&V vi aspetta!