Carnevale solidale a Villa Betania: l’iniziativa di una nuova associazione reggina – FOTO

"Non salveremo il mondo, ma faremo del bene". Ecco come alcuni reggini membri di una neo associazione hanno rallegrato il Carnevale dei bambini di Villa Betania

“Non solo moda ma anche carnevale solidale”.

A Reggio Calabria nasce una nuova associazione. Il debutto della “Arte e Moda sullo Stretto” è stato un Carnevale solidale all’insegna del divertimento e del sorriso. L’idea nasce dagli organizzatori del Fashion Day dello Stretto, l’evento di moda organizzato all’Arena dello Stretto lo scorso 13 luglio, che oltre ad occuparsi di passerelle, dimostrano, ancora una volta, di avere a cuore non solo la città, ma anche i suoi piccoli abitanti.

Giovanni Barcella e Antonio Sapone, per inaugurare la creazione della loro nuova associazione hanno infatti deciso di trasformarsi in supereroi per i bambini di Villa Betania. Non è la prima volta che i due reggini si occupano di manifestazioni di solidarietà. Non troppo tempo fa, infatti, anche l’Hospice era stato protagonista di una particolare iniziativa che aveva riscosso grande successo.

Armati di cappelli, maschere di Zorro e Superman, di chiacchiere dolciumi e coriandoli, i membri della neonata associazione reggina si sono prestati ad rallegrare il pomeriggio in danze e giochi con i piccoli della struttura, che si sono scatenati al ritmo di musica e di caccia ai dolci.

Antonio Sapone noto politico ed esponente associativo si è intrattenuto in un dialogo con le religiose che amministrano la struttura, definendolo eroine. Mentre Giovanni Barcella e Sandro Furfari sono tornati pargoli fra i piccoli facendoli divertire accontentandoli in ogni richiesta musicale o di esibizione di danze. Lasciando la struttura, i reggini dal cuore d’oro hanno promesso ai piccoli amici di tornare a trovarli per Pasqua.

“Regalare un sorriso in questo momento così particolare non salverà il mondo, ma porterà gioia e un dolce ricordo nel cuore di questi piccoli amici” ha concluso commosso Giovanni Barcella.