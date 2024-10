Reggio, al Castello Aragonese il cabaret di Tommy Terrafino

La rassegna proseguirà il 13 agosto con il comico romano di "Zelig" e "Made in sud" Gianluca Giugliarelli

Domenica 30 luglio alle ore 20:45 nella terrazza mezzaluna del Castello Aragonese di Reggio Calabria, parte la rassegna “Musica e cabaret al Castello” nell’ambito della nona edizione del festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” ideata e prodotta dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” con la direzione organizzativa di Giuseppe Mazzacuva, il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il partenariato del Comune di Reggio Calabria e il sostegno della Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Eventi culturali 2021” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3.

Tommy Terrafino, artista pugliese, ormai noto ovunque attraverso passaggi televisivi e successi registrati con “Il boss dei comici” su La7 prima e, successivamente, con “Made in Sud” su Raidue, è il secondo ospite della rassegna “Cabaret al Tarentum”.

Fra i suoi personaggi, il parcheggiatore abusivo e il “vegano” (più vittima che promotore dell’ultima moda in fatto di diete). «Carica, carica! Vieni, vieni…frena!», uno dei suoi tormentoni.

Lo spettacolo “Vivo Bio, ma prima ero normale” frammenta una serie di infinite situazioni grottesche, percorrendo vicissitudini amorose e familiari dopo aver sposato una vegana.

Non mancheranno momenti di ilarità anche per i palati più raffinati e sarà lo stesso comico ad instaurare con il pubblico reggino, un piacevole feeling.

“Sin dalla nascita, come si può ben capire, sognavo di fare il “giramondo” – afferma Terrafino -. Da quando ho sposato una vegana, sogno di fare il “girarrosto”. Mi ha anche convinto a trasferirmi in campagna.Ho chiesto: ma è lontano? E lei: un isolato. Non avevo capito che l’isolato ero io. Mi ha detto: “Amore vedrai, questa vita ti piacerà, è una vita salutare!”. Cacchio è vero. Ho salutato amici e parenti e mi sono trasferito a 5 Km dal primo centro abitato”.

Lo spettacolo trova la giusta collocazione nel “One Man Show” con una serie di momenti di varietà.

Appare infatti fin da subito, il desiderio dell’artista di creare un filo diretto ed immediato con il pubblico alternando momenti di comicità a spunti più intimi e personali, con una serie di idee e trovate esilaranti.

La rassegna proseguirà il 13 agosto con il comico romano di “Zelig” e “Made in sud” Gianluca Giugliarelli e il 18 agosto si concluderà con il concerto del gruppo internazionale romano “Ukus in fabula”.

