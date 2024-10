Reggio, sul Castello Aragonese una foto dell’olocausto, Falcomatà: ‘Per non dimenticare’

Nella Giornata della Memoria il sindaco Giuseppe Falcomatà proietta sul Castello Aragonese una foto dell’olocausto.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà commenta sui social la foto fatta proiettare sul Castello Aragonese in occasione della Giornata della Memoria:

“Parole di Liliana Segre. Una donna che ha vissuto sulla sua pelle, le vergogne dell’Olocausto, della violenza nazifascista e dell’odio antisemita. Oggi abbiamo approvato in Giunta la proposta di attribuirle la cittadinanza onoraria. Stasera, nella Giornata della Memoria, sul Castello Aragonese proiettiamo questa foto.

“Per non dimenticare, perchè non accada mai più”. “Per dirla con Francesco De Gregori “Puoi pure non guardare, ma non è possibile che non vedi”.