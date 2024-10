“Io sono l’altro”, a Catonateatro appuntamento con la comicità

Penultimo appuntamento per la XXXIV edizione di Catonateatro con uno spettacolo comico, leggero e irriverente

Penultimo appuntamento per la XXXIV edizione di Catonateatro con uno spettacolo comico, leggero, ironico, irriverente sul mondo dello “show-biz” nostrano, sui suoi “tic” e le sue piccole grandi ipocrisie.

QUANDO

Il 16 agosto a Catonateatro si ricompone la “mitica” coppia televisiva Guarneri & La Rosa, in un “format” nuovo e divertente in Io sono l’altro 2.0.

Leggi anche

TRAMA

Il signor E. – acclarato interprete della scena nazionale – è riuscito (finalmente!) ad accaparrarsi il tanto agognato patrocinio della Comunità Europea; e, con esso, il fondamentale contributo economico per la produzione dello spettacolo “della vita”.

Tutto va al meglio, per il Nostro ed i suoi ruspanti compagni di scena; manca solo un ultimo passo, prima di mettere tutto “nero su bianco” (così almeno dice l’Onorevole che ha fatto da sponsor): il coinvolgimento, nel progetto, di un artista assai gradito all’Onorevole medesimo. Come si vede, semplicemente un “piccolo particolare”; soprattutto se calato nella realtà italiana, tutta fatta a base di “amici degli amici”.

Se non che, il “piccolo particolare”, l’ultimo passettino, l’artista da coinvolgere altri non è che … S., notissimo personaggio televisivo e probabile “nome in ditta” di sicura chiamata.

Fra equivoci, scambi di battute al vetriolo, “gags” classiche, citazioni, appuntamenti comici, follie “slapstyck”, momenti di pura commozione racconteranno, in chiave umoristica e grottesca, le fortune e le avventure di due grandi protagonisti di palco e televisione.

MAGGIORI INFORMAZIONI

COOP. POLIS CULTURA ARL

VIA MARINA SNC

89135 CATONA – REGGIO CALABRIA

TEL. 0965 301092 / 0965 304054

www.catonateatro.it