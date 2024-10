Reggio Calabria, in Cattedrale la Santa Messa Natalizia delle Forze Armate

Martedì 19 alle ore 10,30, presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria – Piazza Duomo – l’Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria-Bova S.E. Giuseppe Fiorini Morosini presiede la Santa Messa interforze in preparazione al Natale per il personale militare e civile delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato .

La cerimonia di celebrazione eucaristica in vista del Santo Natale, alla presenza delle più alte cariche istituzionali civili, religiose e militari Provinciali e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, costituisce un momento di meditazione spirituale per le Forze Armate e di Polizia, costantemente impegnate per la pace e la sicurezza.

Alla fine della Santa Messa, come ogni anno, gradita l’occasione per dar seguito allo scambio degli auguri.