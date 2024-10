Lungomare Reggio, crolla un grosso ramo di un albero: danneggiata ‘Opera’ – FOTO

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Inclinata una delle colonne di 'Opera'

Probabilmente a causa delle forti raffiche di vento, un grosso ramo di un albero è crollato questo pomeriggio sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

Fortunatamente nessuno passava da lì al momento del cedimento. Di qualche giorno fa la notizia del crollo di un altro grosso ramo in piazzetta Unicef in via Tremulini. Anche in quel caso non si sono registrati feriti.

Il parco che separa la via marina bassa da quella alta, così come la piazzetta antistante alla scuola ‘Carducci – V.Da Feltre’, è frequentatissimo in questi giorni ed è stato solo un caso se in quell’istante non vi fosse nessun passante.

Sotto le foto dell’installazione di Edoardo Tresoldi, con una delle colonne danneggiate dal crollo del ramo.