Reggio ‘isola felice della celiachia’: al via il progetto AIC nelle scuole

La quinta Commissione Consiliare di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere Giovanni Latella, si è riunita il 13 febbraio per confrontarsi con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC). Presenti all’incontro la referente Stefania Messina, la Past President Annamaria Cannizzaro e la presidente regionale Giuseppina Grosso.

Il progetto “In Fuga dal Glutine” nelle scuole

Durante la seduta, è stato esaminato il progetto educativo “In Fuga dal Glutine”, promosso dall’AIC Calabria APS e rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sulla celiachia e altre intolleranze alimentari, favorendo l’inclusione dei bambini celiaci nella vita scolastica attraverso attività ludico-educative.

Il progetto prevede:

Adesione delle scuole interessate.

interessate. Incontri informativi con i docenti su celiachia, dieta senza glutine e materiali didattici.

su celiachia, dieta senza glutine e materiali didattici. Percorsi educativi in classe con giochi e strumenti interattivi forniti da AIC.

Il programma è gratuito per le scuole, in quanto finanziato attraverso il 5×1000, ed è disponibile anche in modalità online.

Reggio Calabria, un’“isola felice” per i celiaci

Durante la discussione, i rappresentanti di AIC hanno evidenziato come Reggio Calabria sia considerata dai turisti un punto di riferimento positivo per la celiachia, grazie alla buona disponibilità dei ristoranti e degli esercizi di ristorazione nell’accogliere richieste di pasti senza glutine.

“Questa è un’ottima notizia”, ha commentato il presidente della Commissione Giovanni Latella, “ma non deve farci abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a migliorare, soprattutto nel settore della ristorazione e delle mense scolastiche”.

Collaborazione tra Comune e AIC per rafforzare le iniziative

La Commissione ha espresso un sostegno unanime alle finalità dell’AIC, promuovendo una collaborazione sempre più stretta tra l’associazione e il Comune di Reggio Calabria.

Le prossime riunioni vedranno il coinvolgimento dei settori:

Welfare

Istruzione

Politiche giovanili

per massimizzare l’efficacia delle strategie di inclusione.

Il consigliere Giuseppe Giordano, delegato alle politiche giovanili, ha confermato il pieno sostegno al progetto, ricordando la sua precedente collaborazione con AIC quando era consigliere regionale, e sottolineando di essere stato proponente di una legge regionale sulla celiachia.

Dopo il passaggio nelle Commissioni Consiliari, si prospetta una prossima approvazione in Consiglio Comunale, per consolidare ufficialmente Reggio Calabria come città inclusiva per i celiaci.