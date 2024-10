Reggio, nuovo centro di assistenza ‘Face to Face’. Huawei sceglie Multiservice 5D

I tempi di riparazione dei cellulari si dimezzano grazie a Multiservice 5D. Stop alle spedizioni in giro per l'Italia. Adesso i dispositivi si aggiustano direttamente nei laboratori reggini

Il noto produttore mondiale di telefonia mobile, cellulari e smartphone di alta fascia, Huawei, ha avviato, sin dallo scorso gennaio 2018, un progetto che consente a centri di assistenza selezionati e super qualificati, la riparazione in tempo reale e presso il proprio laboratorio, di tutti i dispositivi Huawei ed Honor.

Diventa sempre più difficile allontanarsi e ‘staccare la spina’ dal proprio cellulare. Separarsi dal proprio amato telefonino è sempre più complicato. Non solo per motivi lavorativi ma anche per i dati personali contenuti al proprio interno tra messaggi, foto e video.

Anche a Reggio Calabria adesso, al pari di altre città d’Italia ha trovato la sua collocazione in questo progetto, grazie ad un Centro di Assistenza Multimarca, che offriva di già la riparazione Face To Face, ossia ‘faccia a faccia’, per tutti i dispositivi Apple, Samsung, LG, Motorola, e tutti i brand più noti. La trasparenza e la rapidità rappresentano il punto di forza del progetto, che ha portato al tanto agognato traguardo.

La Multiservice 5D è stata quindi selezionata per tutta la nostra provincia, e con soddisfazione apprendiamo che il progetto procede a gonfie vele. Come ogni Start Up, tante cose sono ancora da correggere e da migliorare, ma in un anno sono stati fatti davvero passi da gigante. Quanti di voi per inviare il telefono in garanzia attendevano un mese?

Oggi i tempi di consegna si dimezzano e non si dovrà attendere giorni e giorni. Il vostro terminale non verrà spedito ma verrà riparato direttamente in sede così come avviene nelle altre grandi ed importanti realtà.

Ad Maiora Multiservice 5D.

Laboratorio Antistatico Principale – Polo ESD – Centro di Formazione – Via Mortara Ravagnese 60 – Nei pressi Del Gross 106

Laboratorio Certificato e 5D Point – Via Plebiscito 8 – di fronte Scuola Piria

Laboratorio Certificato e 5D Point – Via Santa Caterina D’Alessandria 93, Accanto Clivia.