Reggio, un centro congressi a Pentimele? Neri: ‘Idea vincente, rimodulare i fondi è possibile’

"Sono favorevole e sposo l'idea di CityNow", anche il consigliere Neri d'accordo con l'idea di un centro congressi

“Un centro congressi a Pentimele è sicuramente un’idea vincente perchè proietterebbe la nostra città nel settore del turismo congressuale”.

Sono le parole del consigliere comunale della Lega Armando Neri in merito all’ipotesi di un centro congressi nell’area dell’ex fiera agrumaria di Pentimele, da realizzare eventualmente in alternativa al Parco Urbano sportivo, progetto al momento rallentato e criticato da moltissimi professionisti e rappresentanti di categoria.

“Con l’arrivo dei voli Ryanair e grazie all’investimento sulle infrastrutture abbiamo risolto dal punto di vista turistico alcuni problemi provando così a dare una narrazione nuova e diversa della nostra città. Abbiamo così avvicinato i turisti e adesso la sfida è trattenerli con offerte integrate individuando nuove forme di turismo come appunto il turismo congressuale e fieristico e Reggio in questo potrebbe essere tranquillamente la culla del Mediterraneo perchè gode di ricchezze straordinarie da ogni punto di vista”.

Secondo Armando Neri inoltre è possibile bloccare l’attuale progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Fiera che prevede la realizzazione di un Parco Urbano con destinazione ludico sportiva.

