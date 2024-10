Reggio, al centro culturale Helios 7 giorni dedicati allo Yoga

A Reggio Calabria sette giorni dedicati allo Yoga grazie alle attività organizzate presso il centro culturale Helios.

Il Centro Culturale “Helios” ACSD è presente a Reggio Calabria dal 1986, nel corso degli anni ha svolto un’intensa attività culturale dando vita a manifestazioni e corsi di meditazione, medicina naturale, filosofia esoterica, cosmobiologia, arti marziali, ecologia e cucina vegetariana. In modo particolare il Centro è stato tra i primi nella nostra città a promuovere la diffusione della cultura e delle tecniche Yoga.

L’attuale RedGFU per la fratellanza umana, è un’istituzione mondiale e fu fondata nel 1948 dal francese Serge Raynaud de la Ferrière, trae ispirazione dalle grandi tradizioni di saggezza del passato, secondo il proposito del suo fondatore “il ruolo della G.F.U. è di unire tutti i gruppi che lavorano per l’elevazione della coscienza umana senza pregiudizi di razza, di credo, di sesso o di posizione sociale, senza canalizzare gli spiriti verso una nuova ideologia politica, senza predicare un nuovo culto religioso, ma facendo una sintesi delle esperienze umane di ogni tempo e luogo perché l’essere umano di quest’Era possa raggiungere l’autorealizzazione”.

Astro yoga è unione fra astrologia e yoga. L’Astrologia ci indica i nostri talenti o limitazioni; lo Yoga come agire, come e cosa fare per autorealizzarsi. Le due vie sono collegate alla mente intuitiva e creativa, l’essere umano è al centro, una parte arriva all’ uomo dal cielo e, l’altra partendo dall’uomo arriva al cielo. Una osserva l’animo umano e l’altra il cielo unendo macro e microcosmo.

La tradizione tantrica si basa sullo sviluppo della sensorialità e la sua elevazione fino alla trascendenza. Una via naturale di integrazione attraverso l’unione dell’uomo e della donna, insegna l’aspetto non duale della natura umana. Superare la visione conflittuale e polare, comprendere di avere in sé l’unione degli opposti, vivendo in sintonia con sè stessi, l’altro e gli altri.

Yoga tantrico e yoga classico

Vivere i sensi e gioire nel corpo

Shakti individuale e universale

La sessualità tantrica: unione del divino femminile e maschile

Meditazioni dal Vinjnanabhairava tantra

Dal 21 al 27 novembre 2023

Ingresso libero: CONFERENZA e YUG YOGA

MARTEDÌ 21

ore 18:30 CONFERENZA

Percorsi di Conoscenza Interiore

Gran Fratellanza Universale

MERCOLEDÌ 22

ore 07.00 CERIMONIALE e Dialogo

ore 12.30 YUG YOGA

ore 19:00 seminario ASTROYOGA prenotare

GIOVEDÌ 23

ore 07.00 CERIMONIALE e Dialogo

ore 12.30 YUG YOGA

ore 18:30 incontro SOA

VENERDÌ 24

ore 07.00 CERIMONIALE e Dialogo

ore 12.30 YUG YOGA

ore 19:00 seminario ASTROYOGA prenotare

SABATO 25

ore 07.00 CERIMONIALE e Dialogo

ore 8:00 formazione istruttori COIPYYY

ore 10:30 seminario TANTRA prenotare

prenotare ore 16:30 seminario TANTRA

DOMENICA 26

ore 10.00 CERIMONIALE e Dialogo

GITA prenotare

LUNEDÌ 27

ore 07.00 CERIMONIALE e Dialogo

Info e Prenotazioni: 0965.627231 – 347.785 8105

Gurù NELLO TONETTO

Ricercatore fin da bambino delle realtà non visibile e del Trascendente , a Treviso… Nel 1978 incontra il suo primo e più importante Maestro: José Manuel Estrada, che lo ispira a diventare membro attivo e cofondatore in Italia della Istituzione “Gran Fratellanza Universale Linea Solare (movimento fondato dal Gran Maestro francese Serge Raynaud de la Ferrière nel 1948).

Nello stesso anno diviene praticante di Yoga e condivide le sue esperienze con il pubblico fondando con la sua compagna Vilma Marcon il Centro Culturale “Estrada” a Treviso e a Padova… Seguendo le indicazioni del suo Maestro inizia lo studio e la pratica del Tantrismo, che in seguito approfondisce con il Maestro Indiano Yogi Sharma, e più tardi con il Maestro francese Daniel Odier…

Parallelamente sviluppa studi sulla Naturopatia, Alimentazione vegetariana e vegana, Iridologia metodo Bernard Jensen con il Dr. Siegfried Baumbach collaboratore del Dr. Jensen. Pratica il massaggio olistico e sviluppa una sua particolare tecnica… Terapeuta olistico da più di quarant’anni, insegna diverse tecniche di yoga e di massaggio e prepara insegnanti… Ha dato numerosi seminari, corsi e conferenze sui temi inerenti l’Arte di Vivere.

Come ricercatore spirituale è membro dell’Ordine di Aquarius da molti anni… Dal primo maggio 2022 è stato consacrato, insieme alla sua compagna di vita Vilma Marcon, GURU’ (Dissipatore di tenebre) e da quel momento si dedica a diffondere insegnamenti e uno stile di vita che permettono lo sviluppo della Coscienza individuale e collettiva

Gurù VILMA MARCON

Insegna Hatha Yoga dal 1978 e ha fondato con Nello Tonetto il Centro Culturale “Estrada” della RedGFU di Treviso e il Centro Yoga “Il Loto e la Rosa”. Diplomata alla European RYE (Ricerca Yoga nell’Educazione) nel 1985 e all’EFOA International nel 1990.

Ha completato corsi intensivi di Mindfulness e Brief Counselling. Dal 1980 inizia ad interessarsi attivamente al Tantrismo, su indicazione del Ven. Maestro Estrada e segue Daniel Odier del Lignaggio Shivaita Kaula e Maestro Yogi Sharma di Khajuraho. Insieme al compagno Nello crea un percorso personale che unisce l’esperienza dello Yoga e del Tantra conducendo corsi, workshop e conferenze su questi argomenti. Sempre ispirata dall’Astrologia, unisce la pratica dello Yoga con lo studio dell’astrologia, creando un percorso di lavoro su se stessi che chiama “Astro-Yoga”. Da sempre sostiene la necessità di difendere l’ambiente e l’equilibrio ecologico.

Dal 1° maggio 2022 ha ricevuto la consacrazione a Guru dell’Ordine dell’Acquario. È al servizio di tutti, condividendo la propria esperienza e arricchendo quella degli altri per sviluppare la “consapevolezza di sé” e vivere una vita piena di Luce.