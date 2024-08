Reggio, scopri il benessere a 360° nel nuovo centro Free Mind Fisiozone - FOTO

Immagina un luogo dove corpo e mente trovano il loro equilibrio, dove la scienza si unisce alla passione per offrire cure all’avanguardia in un ambiente accogliente e moderno. Si chiama “Free Mind Fisiozone“, il nuovo studio medico e fisioterapico che ha da poco aperto le sue porte nel cuore di Reggio Calabria.

Situato in via Dei Filippini n°12/A, non è solo un centro di fisioterapia: è un punto di riferimento per chi cerca benessere e salute a 360°. Qui, ogni paziente è accolto con professionalità e dedizione, grazie alla guida esperta della dott.ssa Fabiola Branca e del dott. Marco Loiacono. Insieme, hanno creato un’oasi di salute dove le più moderne tecniche di riabilitazione si uniscono a un approccio umano e personalizzato.

La passione per la salute con “Free Mind Fisiozone”

La dott.ssa Branca è il cuore pulsante di questo centro. Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, ha dedicato la sua carriera allo studio delle migliori terapie per il recupero fisico, integrando nei suoi trattamenti la Ozonoterapia, seguendo i rigorosi protocolli SIOOT ed anche quelli per le Malattie autoimmuni. Ma la sua competenza non si ferma qui: con una formazione che abbraccia la Terapia dell’Osteoporosi, l’utilizzo di Ormoni Bioidentici e la Medicina Oncologica Integrata, la Dr.ssa Branca offre un approccio multidisciplinare capace di rispondere alle esigenze di ogni paziente, anche nei casi più complessi.

Il dott. Marco Loiacono è il compagno ideale in questo viaggio verso il benessere. Fisioterapista esperto, mette a disposizione dei pazienti una vasta gamma di tecniche avanzate di fisioterapia. La sua filosofia di cura è semplice ma efficace: ogni trattamento è costruito su misura, per garantire risultati concreti e duraturi.























Entrare nel “Free Mind Fisiozone” significa fare il primo passo verso il tuo benessere. La struttura, sviluppata su due piani, è stata progettata per offrire un ambiente confortevole e accessibile a tutti. Al piano terra, la reception ti accoglie con un sorriso, mentre la sala d’attesa e gli studi medici sono pronti a riceverti per le prime consulenze e trattamenti.

Scendendo al piano inferiore, troverai una palestra attrezzata dove la riabilitazione diventa un’esperienza dinamica e motivante. Qui, sotto la guida del dott. Loiacono, potrai seguire programmi di fisioterapia personalizzati, in uno spazio pensato per incoraggiare il movimento e la ripresa fisica. E non devi preoccuparti di barriere architettoniche: un comodo ascensore collega i due piani, rendendo il centro accessibile anche a chi ha difficoltà motorie.

Ogni dettaglio è pensato per offrire al paziente un percorso di cura completo e integrato. Le prestazioni spaziano dalle visite specialistiche, come quelle ortopediche e fisiatriche, fino ai trattamenti più innovativi, come l’Ozonoterapia e la Terapia con Ormoni Bioidentici. Ecco alcune delle principali prestazioni erogate:

Visite ortopediche e fisiatriche;

Protocollo delle malattie autoimmuni;

Ozonoterapia con protocolli SIOOT;

Riabilitazione del pavimento pelvico e cardiorespiratoria;

Terapia con ormoni bioidentici;

Fisioterapia individuale e di gruppo, anche a domicilio;

Osteopatia e Oncologia integrata;

Agopuntura e trattamento dell’osteoporosi.

“FREE MIND FISIOZONE” è più di un semplice centro medico: è un luogo dove puoi ritrovare il tuo equilibrio, fisico e mentale, guidato da professionisti che mettono la tua salute al primo posto. Se stai cercando un percorso di cura che sia su misura per te, ti invitiamo a visitare il nostro centro.

La tua salute merita il meglio, e al “FREE MIND FISIOZONE” ti aspetta un team pronto ad accompagnarti passo dopo passo verso un nuovo benessere. Per prenotare una visita o semplicemente per saperne di più, vieni a trovarci in via Dei Filippini n°12/A, Reggio Calabria. Il benessere inizia qui.

Maggiori informazioni

Segui le pagine social Facebook e Instagram

Oppure chiama al 3337638622 o invia una mail a: [email protected].