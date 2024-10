Centroriparo: eccellenza nazionale a Reggio Calabria

“Siamo il più grande store della Calabria.” Afferma il fondatore Salvatore Maio. “All’interno del laboratorio sono presenti tecnici specializzati apple. Effettuiamo corsi di formazione. Il nostro punto di forza è il prodotto a chilometro zero, e rigenerato.”

“I nostri telefoni -spiega Maio- vengono interamente realizzati all’interno dei nostri laboratori con 42 test. I prodotti che noi andiamo a vendere sono come nuovi con garanzia diretta (che può essere anche parzialmente Apple). Ma sono affidabili? Dipende da dove vengono acquistati. Qui abbiamo la fortuna di avere un ingrosso ed un dettaglio in città. I prodotti vengono testati e sistemati in modo perfetto, tanto da avere difficoltà a capire se si tratta di telefoni nuovi o effettivamente ricondizionati.”