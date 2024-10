Reggio, a Palazzo Alvaro ‘Chi non ride è fuori moda’: tributo a Giacomo Battaglia

Reggio Calabria rispetta la tradizione e per il terzo anno consecutivo celebra la memoria di Giacomo Battaglia, indimenticato protagonista della comicità reggina e nazionale, con lo spettacolo “Chi non ride e fuori moda“, in scena a Piazza Castello il prossimo 7 settembre alle ore 21.00.

La serata, un vero e proprio tributo all’indimenticato comico reggino prematuramente scomparso nel 2019, vedrà la presenza di alcune delle migliori espressioni artistiche del territorio calabrese, unite con le esibizioni di alcuni testimonial del circuito artistico nazionale, tra i quali Marcello Cirillo, Demo Morselli e Pier Francesco Pingitore, cui verrà consegnato il premio alla carriera “Giacomo Battaglia“.

Lo spettacolo sarà presentato domani mercoledì 6 settembre alle ore 16.30 nel corso di una conferenza stampa nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno il Consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, il Direttore Artistico Alessandro Tirotta, il conduttore della serata, Gigi Miseferi, ed il Direttore organizzativo, Angela Battaglia.