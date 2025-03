Reggio, si avvicina finalmente la riapertura dei chioschi: consegnate le chiavi, partiti i lavori

Consegnate le chiavi ai nuovi gestori e firmato il contratto dei chioschi della Via Marina. Lavori in corso, apertura prevista per la primavera

Finalmente una buona notizia per Reggio Calabria e per uno dei luoghi simbolo della città: la Via Marina Bassa. Dopo mesi di attesa e continui rinvii, il Comune ha proceduto con l’assegnazione definitiva di due dei tre chioschi e con la consegna delle chiavi agli imprenditori che si erano aggiudicati i gazebo.

Rimane da completare invece (non per responsabilità dell’amministrazione comunale) l’assegnazione definitiva per uno dei tre chioschi.

Un passaggio decisivo, che consente ora l’avvio dei lavori di riqualificazione. Gli interventi dureranno circa 30 giorni e serviranno a restituire decoro e funzionalità alle strutture, attualmente in condizioni critiche dopo mesi di abbandono.

Obiettivo: riapertura in primavera

La primavera è appena iniziata e con le temperature in aumento e la città già frequentata da turisti, l’apertura dei chioschi rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sul lungomare più bello d’Italia. L’obiettivo è rendere operative le attività già da aprile o maggio, in tempo per l’inizio della stagione turistica.

Dopo tanti ritardi, il completamento della procedura di assegnazione rappresenta un segnale positivo. L’auspicio condiviso da cittadini e operatori è che l’iter amministrativo proceda ora senza ulteriori intoppi, così da restituire ai reggini e ai visitatori strutture all’altezza del contesto in cui si trovano.

Un’opportunità per la città

Con i numeri record registrati dall’aeroporto Tito Minniti e un calendario estivo che si preannuncia ricco di eventi, la presenza di servizi efficienti lungo la Via Marina è fondamentale per qualificare l’offerta turistica della città. I chioschi riqualificati e finalmente attivi potranno diventare punto di riferimento per il relax, la socialità e l’accoglienza.

Reggio ha bisogno di tornare a essere vissuta anche nei suoi spazi più rappresentativi, e la riapertura dei chioschi è un primo passo concreto in questa direzione.

Ricordiamo come le attività che secondo il bando potranno essere avviate sono:

– “Gazebo n. 1, lett. A) di 19,87 mq”, da destinare ad attività artigianali, quali Gelateria / Frullateria / Frutteria;

– “Gazebo n. 2, lett. C) di 61 mq”, da destinare ad attività artigianali, quale Friggitoria;

– “Gazebo n. 3, lett. D) di 19,87mq”, da destinare ad attività artigianale, quali Piadineria / Rosticceria.

La durata della concessione sarà di sei anni e il periodo di apertura dei chioschi sarà di 12 mesi, con una eventuale sospensione per 30 giorni, anche consecutivi, che dovranno essere comunicati all’amministrazione comunale.