Violenza donne, la psicoterapeuta Falduto: ‘Educare i bimbi all’attesa, alla rinuncia e al rispetto della propria e altrui libertà’

Un appuntamento che vuole ogni anno raccontare il lavoro e le storie che attraversano il centro antiviolenza Cif – Casa delle Donne Madonna di Lourdes con uno sguardo attento alle dinamiche del nostro tempo.

Sabato 23 si è tenuto l’incontro nell’ambito del progetto “Svelare l’invisibile – le madri vittime di violenza e i loro figli. Il modo migliore per accoglierli”. La serata si è aperta con i saluti del Presidente Provinciale di Reggio Calabria, Dott.ssa Franca Carrabbotta, e del Presidente del CIF Comunale di Reggio Calabria, Dott.ssa Renata Melissari, che ha introdotto il tema centrale dell’incontro: “Sguardi e traguardi di un’emancipazione”.

L’inganno del pieno, l’idea di ottenere un completamento attraverso l’Altro, viene presentato come preludio alla violenza. Di contro, l’invito è a guardare ai propri punti ciechi, riconoscere i vuoti e ascoltare il proprio desiderio, come vera forma di prevenzione e contrasto alla violenza. Questo il cuore della relazione della Dott.ssa Maria Laura Falduto, Psicoterapeuta e Psicoanalista, che ha rinnovato il suo appuntamento annuale con il CIF.

La Dott.ssa Falduto, che svolge attività clinica presso i centri di Medicina Solidale ACE e coordina il Centro Diurno Psichiatrico “Armonia”, ha voluto sottolineare come l’eccesso di informazione non sempre contribuisca a scoraggiare la violenza.

“Qualcosa di questa tanta informazione non passa, forse dobbiamo fare uno sforzo retrospettivo e puntare lo sguardo su qualcos’altro, qualcosa che precede o non si esaurisce nella correzione di una pratica comportamentale.”

Un aspetto cruciale emerso è la “fascinazione narcisistica”, che ostacola la differenziazione e obbliga a relazioni basate sull’idealizzazione. La Dott.ssa Falduto ha evidenziato:

“Rimanere fissati alle identificazioni è un grande rischio. Bisogna favorire il distacco per non attaccare o attaccarsi, distaccarsi per scoprire la propria specifica forma.”