Successo per Gala Event, musica e spettacolo al Cineteatro Metropolitano

Grandissimo successo per il doppio spettacolo Gala Event Extra Level al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria.

L’evento pomeridiano è stato presentato brillantemente da Benvenuto Marra coadiuvato da Peppe Plutino. Premiato con una targa l ‘attore reggino Saverio Malara per i tanti successi cinematografici.

L’evento in collaborazione con Radio Touring 104 e Video Touring 655 ha visto intervallarsi sul palco tantissimi artisti reggini di sicuro avvenire nel mondo della musica arricchiti dalla presenza di Kiko che ha cantato anche il brano dedicato a Nino Laurendi giovane reggino prematuramente scomparso.

Grande e spettacolare successo anche per lo spettacolo serale delle 21:30 presentato in maniera divina dalla meravigliosa Mariangela Zaccuri raggiante e brillante sul palco come sempre e che ha incantato il pubblico presente con eleganza e bravura. Premiati nello spettacolo serale i direttori artistici dell’evento Domenico Panetta e Marco Capone della Stardust Eventi e la meravigliosa Jasmine Hilary Malafarina di soli 6 anni Miss Baby Mondo e Miss Baby Sanremo accompagnata sul palco dalla mamma Sissy Nasuti.

Premiato infine Gaetano Facciolo in rappresentanza di Filippo Martino noto imprenditore calabrese del gruppo Martino Srl leader da oltre 20 anni nel campo dell’edilizia main sponsor del grande evento.

Una nota di merito va alla perfetta organizzazione dell’ evento a cura di Extra Level grande realtà nel campo dello spettacolo e organizzazione eventi non solo calabrese ma di tutta Italia. Grande felicità e soddisfazione per il direttore Peppe Plutino noto show Man reggino che al termine dell’ evento ha ringraziato tutti gli artisti presenti e tutto lo staff organizzativo composto da Kiko Fisichella Domenico, Panetta, Marco Capone e Gaetano Facciolo ha sottolineato come non sia stato facile organizzare questo doppio spettacolo in teatro in un periodo così difficile a causa del Covid.