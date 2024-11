Reggio Calabria Città Metropolitana, una grande opportunità per tutti i cittadini

Di Nicolino D’Ascoli. Metropolitan Metamorphosis, metodo e strategie per strutturare Reggio Calabria – Città Metropolitana. Si presenta da solo il secondo libro di Beniamino Cordova, Dottore di ricerca in pianificazione territoriale presso l’Università Mediterranea.

Beniamino Cordova, Architetto reggino ed attento studioso in particolar modo della Città Metropolitana, già nel 2007 presentava il suo primo libro, Metropolitana del mare, anticipando di fatto l’ufficiale costituzione della nostra città come metropolitana, processo che ebbe inizio nel 2009.

Argomento oggi più che mai attuale. Tutti ne parlano, politici, burocrati, cittadini, ma forse ancora qualche dubbio attanaglia le nostre menti. E chi meglio di Cordova poteva e può spiegare nel dettaglio e molto bene le funzioni di Reggio Calabria città metropolitana ?

“Di fatto siamo già città metropolitana – asserisce l’architetto – anche se ancora non possiamo operare come tale, perché entreremo a regime solamente dopo 240 giorni dalla scadenza naturale del Consiglio Provinciale (suddivisi in due step, entro 180 giorni elezione del consiglio metropolitano, nei successivi restanti giorni adozione ed approvazione dello Statuto metropolitano), che avverrà nel 2016, però intanto i tecnici ed i delegati nelle sedi istituzionali romane partecipano in rappresentanza di Reggio Città Metropolitana”.

Non vogliamo entrare nel merito giurisprudenziale e dottrinale, tecnico ed amministrativo. Vogliamo semplicemente capire se la nostra città avrà benefici, cosa cambierà con il nuovo assetto metropolitano. Su questi aspetti Cordova è molto positivo ed ottimista, ritiene necessario “un ricambio generazionale per cogliere in pieno le opportunità che ne deriveranno. E’ opportuno precisare che la nostra città avrà un bacino di circa 80 – 100 mln di Euro (Pon metro) che i nostri amministratori dovranno spendere magari attraverso l’emanazione di bandi specifici. Noi rientriamo nelle strategie dell’ Unione Europea, dovremo iniziare a strutturare la digitalizzazione e l’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ad occuparci di mobilità sostenibile, ad esempio di trasporto collettivo, fondamentale sarà anche una politica di inclusione sociale. Altro aspetto importante sarà l’aggregazione fra i comuni, per gestire al meglio le economie di scala. Sono certo che la città metropolitana sarà una grande opportunità per il miglioramento della qualità della vita in tutti i settori”.

Beniamino Cordova, altresì collaboratore del settore beni culturali della Regione Calabria, invita infine i giovani a non demoralizzarsi ed a credere sempre nelle loro battaglie, ad arricchirsi culturalmente viaggiando e facendo esperienze anche all’estero. Il suo studio sulle aree metropolitane a Boston, le sue ricerche a Barcellona, il Master di II livello in Management pubblico (dove ha studiato dall’interno le attività della pubblica amministrazione e le loro strategie di azione) conseguito alla Bocconi lo hanno arricchito e formato professionalmente ed umanamente. Oggi lavora nella nostra regione con spirito di sacrificio e competenza. Un esempio da seguire, un concittadino modello.