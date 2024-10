Reggio Calabria ‘città sportiva’: oltre 100 studenti visitano gli impianti della città

Straordinaria presenza a Reggio Calabria di oltre 100 alunni del liceo scientifico sportivo ‘Silvio lo Piano’ di Cetraro, in visita alle strutture sportive del capoluogo. La fine dell’emergenza pandemica ha reso possibile l’arrivo degli studenti, accompagnati dal corpo docenti e dal dirigente scolastico Di Pasqua. I ragazzi sono stati accolti dal neo delegato allo sport Giovanni Latella che li ha accompagnati in un tour iniziato dal Pala Calafiore, tra lo stupore degli alunni e dello stesso dirigente per l’imponenza e la bellezza del Palazzetto di Pentimele.

I ragazzi hanno avuto modo di assistere da vicino ad un allenamento congiunto, con il roster della Viola impegnato sul parquet del Pala Calafiore guidato da coach Bolignano, intrattenutosi con il Liceo Lopiano in un confronto formativo. Gli studenti del liceo di Cetraro successivamente si sono recati presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria per visitare i bronzi di Riace, il cui 50esimo anniversario dal ritrovamento si celebra proprio in questi mesi.

Dopo un giro sullo splendido lungomare Falcomata’ il tour è proseguito al Centro sportivo S.Agata, dove i ragazzi hanno prima pranzato nelle accoglienti all’interno della mensa Amaranto, successivamente visitato per intero la struttura e infine incontrato i calciatori amaranto Giraudo e Stravropulos, oltre allo staff della Primavera di Francesco Ferraro.

La giornata si è poi conclusa con la visita allo stadio Granillo, alla presenza della dott.ssa Megale, responsabile delle strutture sportive cittadine. L’entusiasmo generato dagli alunni del ‘Lo Piano’ è stato coinvolgente, per l’evidente soddisfazione del Delegato allo Sport, Giovanni Latella: “Oggi si è aperta una nuova frontiera. Il turismo scolastico in visita alle nostre strutture sportive può trovare continuità assicurando un numero di presenze sempre maggiore. Reggio Calabria si può senza dubbio definire ‘la città dello sport’, le parole di Latella.