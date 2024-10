Coldiretti, nuovo presidente per la Federazione di Reggio Calabria

Domenico Lavorata nuovo presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Reggio Calabria.

Il nuovo presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Reggio Calabria è l’imprenditore agricolo Domenico Lavorata di Roccella Jonica. Lavorata succede a Stefano Bivone. L’elezione per il neo presidente, è avvenuta all’unanimità. All’assemblea hanno preso parte i presidenti sezionali, il Presidente e Direttore di Coldiretti Calabria Franco Aceto e Francesco Cosentini e il direttore della Coldiretti reggina Pietro Sirianni.

Nato a Roccella Jonica, 43 anni, perito in tecnologie alimentari. E’ titolare delle omonime Cantine Lavorata che affondano le proprie origini già da metà 800. Gestisce l’azienda vitivinicola affiancato dai suoi due fratelli mantenendo quindi le caratteristiche di impresa familiare che contraddistingue da sempre, l’azienda.

Subito dopo l’elezione il neo presidente ha ringraziato i presidenti per la fiducia ed ha dichiarato quanto segue:

“Ho grande entusiasmo e disponibilità. Insieme a tutto il consiglio lavoreremo per consolidare il protagonismo dell’impresa agricola in tutte le filiere agroalimentari dalla produzione. Alla trasformazione e distribuzione dei prodotti. Lo faremo in una chiave moderna, sostenibile e con alto valore aggiunto anche per il consumatore finale”.