Reggio Calabria, Il Colonnello Giuseppe Battaglia nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri

Il Colonnello dei Carabinieri Giuseppe BATTAGLIA , 48 anni, nato a Bologna ma con origini di Lugo nella Bassa Romagna, nuovo Colonnello Comandante provinciale dei Carabinieri di reggio Calabria , proviene dal Comando Generale dove, prima presso l’Ufficio Criminalità Organizzata, poi quale Capo Ufficio Cooperazione Internazionale, si è occupato di cooperazione di polizia e militare. Dal 2010 al 2013 è stato ASST. Defense Cooperation Attache nella Lista dei Diplomatici presso l’Ambasciata d’Italia in Washington (USA). Più recentemente ha rivestito il ruolo di Capo ufficio Cooperazione internazionale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri. Quest’ultimo, Ufficio responsabile, per il comando generale dell’ l’Arma Benemerita, dell’implementazione di tutti i progetti cofinanziati dall’Unione europea e, più in generale, delle relazioni tra l’Arma e l’Unione europea.

Il Col. Dott. Giuseppe BATTAGLIA , già allievo della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, dopo il biennio per la Formazione di Base presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione per gli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in Roma, nel corso della sua brillante carriera ha comandato – tra l’altro – il plotone allievi ufficiali presso l’Accademia di Modena, le Compagnie carabinieri di Gubbio ( dove ha ottenuto una benemerenza da parte del Comune) e di Marsala. Dal 2009 al 2010 è stato vice capo della Sala Operativa del Comando Generale

Nell’A.A. 2008/2009 il Col. Giuseppe BATTAGLIA ha frequentato l’11° Corso dell’Istituto di Stato Maggiore interforze, presso il Centro Alti Studi per la difesa , conseguendo il giudizio finale di Ottimo .

Sulla Rivista specializzata “Nunziatella Peak” viene riportato quanto segue : << Nel corso della spedizione alpinistica Karakorum 2014 organizzata dal Club Alpino Italiano Sezione di Leonessa (RI) il 5 agosto 2014 Riccardo Innocenti (corso 1984/1987 – Istruttore Nazionale di Alpinismo e Direttore della Scuola di Alpinismo “Franco Alletto” di Roma e Giuseppe Battaglia (corso 1985/1988 – Colonello dei Carabinieri e Capo Ufficio Cooperazione Internazionale del Comando Generale dei Carabinieri) hanno compiuto la prima ascensione assoluta di una vetta sita nella Valle dell’Homboro Kangri (Karakorum Pakistano) di 5374 metri di quota. ….>>

Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 02/06/2013 gli viene conferita l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.