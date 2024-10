Reggio, ad ogni comune la sua “Via diritti dei bambini”: l’iniziativa del Garante Mattia

C’è una nuova…strada verso l’affermazione dei diritti dei bambini. Infatti, l’Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza lancia un ulteriore nuovo percorso a difesa e valorizzazione dei più piccoli: l’intitolazione di una via ai “Diritti dei Bambini” in ogni Comune della Città Metropolitana reggina e le relative attività socio-culturali finalizzate a salvaguardarli ed esaltarli.

Il progetto, promosso in vista della giornata del 20 novembre dedicata ai “Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, è rivolto a tutte le 97 amministrazioni comunali metropolitane, in qualità di referente istituzionale della rispettiva comunità locale, dei servizi, delle agenzie educative, formative, ricreative, culturali, sociali impegnate a vario titolo nella cura e protezione dell’infanzia e dell’adolescenza.

COME ADERIRE

I municipi che vorranno aderire dovranno comunicare la volontà di deliberare l’istituzione della via/piazza/parco/giardino “Diritti dei bambini” entro il 31 ottobre all’indirizzo mail garanteinfanzia@cittametropolitana.rc.it, pure per poterne dare visibilità nella pagina istituzionale del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana anche mediante apposita mappatura.

Leggi anche

Consequenziale sarà un evento di inaugurazione, in occasione del quale si attiverà insieme all’Ufficio tutta la rete dei soggetti della comunità locale interessati al tema della cura, dell’educazione e della protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, con la necessaria pubblicizzazione, accompagnato da una dichiarazione di intenti del Comune, anche legate ad iniziative come incontri e seminari per l’evento stesso, così come azioni di più ampio respiro come percorsi educativi e censimenti quantitativi e qualitativi del territorio in materia.