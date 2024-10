A Reggio Calabria il concerto di beneficenza ‘Georgia-Italia con la musica nel cuore’

“Georgia-Italia con la musica nel cuore” è un evento di rilevanza internazionale realizzato dal Movimento Georgiani in Italia. L’iniziativa giunta alla sua seconda presentazione, nasce dall’idea di voler creare un ponte culturale tra l’Italia e la Georgia attraverso lo strumento dell’arte. In questa circostanza, l’evento avrà una missione molto importante; verranno raccolti fondi a favore del piccolo gladiatore Giuseppe, così battezzato in una pagina Facebook a lui dedicata per promuovere la raccolta fondi a favore di questo piccolo eroe che sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia. Durante l’evento ci sarà la possibilità di devolvere anche a favore del cantautore georgiano Zurab Doijashivili affetto da una grave malattia con la quale sta lottando da tempo. Conduce l’evento il presentatore, attore e speaker radiofonico Benvenuto Marra; il programma prevede un concerto con gli artisti georgiani George Shalvashvili, Irakli Nutsubidze, Kachaber Chumburidze e con il cantautore calabrese Michelangelo Giordano a rappresentare la cultura e la tradizione italiana.

L’evento si svolgerà presso il Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria restaurato di recente e restituito alla cittadinanza per accogliere eventi artistici, sociali e culturali. Durante l’iniziativa, il pubblico presente potrà effettuare un’offerta libera per le nobili cause suddette. A fine evento ci sarà un rinfresco offerto dall’organizzazione.