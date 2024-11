Cultura e storia, successo per l’evento sulla Villa Romana di Leucopetra

Lunedì 18 novembre 2024, nella sala di Palazzo Alvaro che ospita la Biblioteca Gilda Trisolini, nell’ambito del ciclo di conferenze “Appuntamento con la bellezza, arte, letteratura e storia”, ideato dal Presidente nazionale A.I.Par.C., dott. Salvatore Timpano, e realizzato in accordo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è tenuta la conferenza su: “La Villa Romana di Lazzaro. Leucopetra Promontorium Agri Regini (da Cicerone, Att.XVI 6.1)”.

Introduzione e saluti istituzionali

I lavori sono stati introdotti dal Consigliere delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Filippo Quartuccio, che ha inviato un video messaggio di saluto ai presenti, in quanto impegnato all’estero per motivi istituzionali.

Antonio Crinò, intervenendo in rappresentanza del comune di Casignana, ha espresso soddisfazione per iniziative che valorizzano i territori locali, descritti come “scrigni di tesori nascosti”.

L’assessore ai beni culturali del comune di Motta San Giovanni, Enza Mallamaci, ha condiviso con entusiasmo le attività del comune per la valorizzazione del sito di Leucopetra.

Focus storico e archeologico

Rossella Agostino, Archeologa e Direttore del Dipartimento Archeologia di A.I.Par.C., ha illustrato un excursus storico sui vari siti del territorio, introducendo lo storico e ricercatore Saverio Verduci. Con l’ausilio di slides proiettate su un maxi schermo, Verduci ha guidato il pubblico in un coinvolgente viaggio dalla Grecia antica ai giorni nostri.

Andrea Gennaro, funzionario archeologo della SABAP RC,VV, ha approfondito il tema di un amuleto-medaglia ritrovato nel sito di Leucopetra, caratterizzato dalla figura di San Sisinno e collegato alle arti magiche tipiche degli insediamenti ebraici.

La descrizione dei luoghi ha incantato il pubblico, che ha partecipato attivamente con domande e commenti.

I lavori sono stati conclusi dal dott. Salvatore Timpano, Presidente Nazionale di A.I.Par.C., che ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento. Timpano ha annunciato le prossime iniziative, tra cui il gemellaggio tra Casignana e Bova Marina, parte di un progetto per creare una rete di collegamento tra i comuni con Villae Romanae, già avviato con il gemellaggio tra Piazza Armerina e Casignana.