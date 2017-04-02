Salvatore Timpano parla delle tavolette di Antonello a Messina

Si è tenuta la preannunciata conferenza organizzata dall’Associazione ‘Amici del Museo’, sulle due tavolette di Antonello da Messina conservare nella Pinacoteca Civica di Reggio Calabria. Il relatore, il socio dr. Salvatore Timpano, profondo studioso d’Arte, ne ha parlato prima nei locali della Pinacoteca, davanti alla teca che custodisce i due preziosi dipinti.

Una dettagliata e dotta loro illustrazione, che ha consentito, ai tantissimi soci e simpatizzanti dell’Associazione partecipanti, di prendere ulteriore consapevolezza dell’importanza artistica e storica dei due lavori quattrocenteschi.

Ci si è quindi trasferiti nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, gentilmente concessa, per proseguire i lavori.

Qui il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Demetrio Delfino, ha porto i saluti dell’Amministrazione e ha efficacemente sottolineato l’importanza dell’iniziativa dell’Associazione, come momento di valorizzazione delle eccellenze artistiche della Città. Si è avuto quindi l’intervento del Presidente dell’Associazione, dr. Francesco Arillotta, che ha anticipato le numerose iniziative in corso per caratterizzare nella maniera migliore l’attività culturale degli ‘Amici del Museo’.È stata quindi la volta del relatore, il quale ha condotto una disamina particolareggiata e documentata dell’opera pittorica di Antonello da Messina, da lui definito “L’Italiano che dipinse inFiammingo”.

Sono così scorse e ampiamente illustrate le immagini dei principali capolavori di questo grande artista; e sono stati richiamati ripetutamente i suoi rapporti con Reggio: dai due quadri della collezione comunale allo stendardo ligneo dipinto per la Congrega reggina dei Gerbini, andato purtroppo disperso.

Il dibattito che ne è seguito è servito per dimostrare l’interesse generale suscitato dall’iniziativa culturale.