Marino: ‘Accolgo la proposta dell’Arcivescovo, per uno spazio di confronto concreto sul tema dei giovani’

“Martedì mattina, in cattedrale, nel corso della intensa liturgia pontificale durante la quale l’Amministrazione comunale ha offerto il tradizionale cero votivo a Santa Maria Madre della Consolazione, l’Arcivescovo metropolita Fortunato Morrone ha lanciato un messaggio molto forte ai gruppi dirigenti della città, invitandoci ad immaginare un percorso di dialogo concreto ed uno spazio condiviso di confronto e lavoro, per impegnarci insieme – cito testualmente – su uno o più punti per il bene di tutti coloro che abitano i nostri territori, fino ad arrivare a segni tangibili dell’evento giubilare anche nella nostra città. Il Vescovo, iniziando la Sua riflessione dal “rivoluzionario” brano evangelico delle beatitudini, ci ha invitato ad essere coraggiosi costruttori di speranza, seguendo il sentiero tracciato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel corso della recente Settimana sociale di Trieste”.

Così in una nota il Consigliere metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Marino risponde al messaggio pronunciato dall’Arcivescovo Fortunato Morrone in occasione del suo discorso durante la cerimonia ufficiale di consegna del Cero Votivo da parte della civica amministrazione in Cattedrale.

Leggi anche