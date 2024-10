Reggio – Consiglio metropolitano, per Minicuci è illegittimo: ‘Il Prefetto intervenga’

Per il consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Minicuci va ripristinata la legalità all’interno di Palazzo Alvaro.

Lo chiede il consigliere della Lega, attraverso una lettera, al Prefetto di Reggio Calabria, in quanto soggetto preposto al controllo esterno sugli organi istituzionali.

Si legge nella lettera inviata al dott. Mariani dall’avv. Minicuci.

“Ed il Sindaco Falcomatà, quando era ancora nella pienezza dei propri poteri e cioè circa un’ora prima del dispositivo di condanna, ha nominato Paolo Brunetti Vice Sindaco del Comune Capoluogo e Carmelo Versace Vice Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria. Paolo Brunetti è, quindi, diventato il Sindaco facenti funzione del Comune di Reggio Calabria, titolare pertanto di tutte le competenze spettanti al Sindaco del Comune Capoluogo, compresa quella di rivestire la qualifica di Sindaco f.f. della Ciittà Metropolitana di Reggio Calabria. Ad onor del vero, il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Ad eccezione di quanto appena detto solamente nel caso in cui il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per CESSAZIONE DELLA TITOLARITA’ dell’incarico di Sindaco del proprio Comune, il Vice Sindaco rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Sindaco Metropolitano. [art.1, comma 40, legge n. 56/2014]. Ma solo in quel caso e non anche in quello di sospensione del Sindaco ed in presenza di chi lo supplisce assumendo le relative funzioni di Sindaco nel Comune capoluogo”.