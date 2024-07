Reggio, a Palazzo Campanella il convegno 'Le donne e la disabilità'

Si terrà a Reggio Calabria venerdi 26 luglio alle ore 17.00, presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella, il convegno ‘Le donne e la disabilità. Aspetti sociali, psicologici e giuridici delle multi discriminazioni’.

Diversi gli ospiti dell’evento, moderato dall’avv. Daniela Vita, responsabile ufficio staff del Garante regionale per la disabilità Ernesto Siclari. Saluti istituzionali del consigliere regionale Salvatore Cirillo, presente anche la neo eurodeputata Giusi Princi.

A relazionare, oltre il Garante Siclari, anche Sabina Cannizzaro, Presidente dell’associazione Donne Reggine.

Ospiti della redazione di CityNow, Siclari e Cannizzaro hanno presentato l’evento che si terrà il 26 luglio a Palazzo Campanella.

“Le multi discriminazioni -evidenzia il Garante Siclari- fanno parte della nostra società. Purtroppo sono la dura realtà e quando alla discriminazione per colore di pelle, razza o sesso si aggiunge anche purtroppo la discriminazione per disabilità la questione è ancora più seria. Venerdi avremo l’occasione, grazie anche alla grande collaborazione che ha dato l’associazione “Donne reggine”, di affrontare un tema serio e importante che serve a sviscerare tutte le problematiche che riguardano le persone con disabilità, in questo senso anche l’essere donna a volte può essere motivo di discriminazione”.

Siclari ringrazia la Regione Calabria per “la lungimiranza di investire su una figura come quella del Garante per la disabilità, figura che non ha poteri sostitutivi o decisori, però ha forti poteri di impulso, ha la possibilità di immettersi nei percorsi amministrativi che possono portare poi ad un far diventare virtuose le attività della pubblica amministrazione”.

L’associazione “Donne Reggine” ormai da diversi mesi organizza con cadenza puntuale eventi dedicati a tutti gli aspetti dell’essere donna. Dalle sofferenze vissute nella malattia, o dentro un carcere, alle migliori energie dell’imprenditoria femminile. In questo caso, il convegno di venerdi 26 luglio vuole porre l’attenzione sulla disabilità.