Reggio, al via la consulta del commercio dei comuni reggini

Inizia il percorso della "Consulta del commercio dei comuni Reggini" , presieduta da Maria Idone presidente del comitato del commercio Villese.

I gemellaggi

Il primo dei gemellaggi va oltre i confini calabresi , Iniziando dalla Campania , con Marco Mormile ( marcomormilejewellery) personal stylist , maestro orafo artigiano , presso centro orafo "il Tarì" , di Marcianise , polo produttivo, gioielleria e oreficeria . La consulta intende sviluppare relazioni commerciali e culturali , favorendo tra i soggetti o enti che effettuano il gemellaggio una campagna di marketing strategico per rilanciare il commercio locale. Tali gemellaggi vengono stabiliti tra Paesi, a volte anche lontani fra di loro, ma che hanno nelle loro storie o origini punti in comune nei quali riconoscersi in questo caso lo sviluppo commerciale.

L'idea

L'idea ha lo scopo di trasferire virtualmente, in un momento così complicato causa pandemia , i prodotti e l'arte di ogni comune oltre i confini locali attraverso la pubblicità. A tale scopo i soggetti porteranno avanti una serie di iniziative atte a rafforzare il rapporto tra i due gemellati e far conoscere le loro realtà all'altro. Tra le varie iniziative si possono annoverare scambi merceologici, per portare a conoscenza le peculiarità dei prodotti sconosciuti. Questo tipo di attività andrà avanti ad oltranza, ovunque e con chiunque vorrà aderire all'iniziativa.