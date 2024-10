A Reggio Calabria il Convegno nazionale sulla letteratura

L’associazione di volontariato culturale PIETRE DI SCARTO, che opera a Reggio Calabria dal 1999, ha organizzato la quattordicesima edizione del Convegno nazionale sulla letteratura che si terrà in città nei giorni 27-28-29 aprile presso la sala conferenze di Palazzo Corrado Alvaro.

L’invisibile e il suo dove sarà l’oggetto di questa esplorazione.

Che cos’è e dov’è l’invisibile nella letteratura; come si declina la ricerca di ciò che è veramente essenziale alla vita di ciascuno di noi; la letteratura può aiutarci in questa ricerca e se sì, come? A tutti questi interrogativi si proverà a dare una risposta accostandosi alle opere di Antoine de Saint Exupery, Elena Bono e Italo Calvino con l’aiuto di scrittori, docenti, giornalisti e critici letterari.

Carlo Ossola, Stas’ Grawronski, Solène Tadié, Francesco Marchitti insieme a Giuseppe Licordari e Romina Arena affronteranno questo percorso provando a gettare lo sguardo un pò più in là e un pò più in dentro, oltre quella siepe che sbarrava la vista a Giacomo Leopardi.

IL CONVEGNO NAZIONALE SULLA LETTERATURA, organizzato dall’associazione PIETRE DI SCARTO, è punto di arrivo ed insieme di partenza del lavoro dei LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA organizzati durante l’anno, ai quali fornisce spunti per la riflessione e l’approfondimento, e dai quali attinge le problematiche che nel Convegno vengono affrontate.

La convinzione che la letteratura sia in stretto contatto con la vita e possa servire per aprirsi ad un modo di vivere più attento e consapevole di sé e degli altri, chiarisce la scelta del tema.

Di seguito potrete visionare il programma completo dei tre giorni. Per gli insegnanti che lo richiederanno all’arrivo, sarà possibile rilasciare un attestato di partecipazione ai fini formativi.

XIV Convegno Nazionale – L’invisibile e il suo dove

Reggio Calabria – Sala Conferenze – Palazzo Corrado Alvaro

27, 28, 29 aprile 2017

Presenta: Rossella BRUNO

Programma

Giovedì 27 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Ore 16. 30 Solène Tadié – Terre des hommes o il vero volto del mondo

Ore 17 Giuseppe Licordari – E’ il tempo che tu hai perduto per…

Con la partecipazione degli studenti del Convitto Nazionale di Stato

“T. Campanella” di Reggio Calabria

Venerdì 28 ELENA BONO

Ore 10.00 I relatori incontrano gli studenti del Convitto Nazionale “T. Campanella”,

dell’Istituto Tecnico “R. Piria” e del Liceo Scientifico”A. Volta”

Ore 16.30 Francesco Marchitti – Come nel sole lampeggia l’occhio del sole

Ore 17 Romina Arena – Leggimi, Elena

Sabato 29 ITALO CALVINO

Ore 10.00 Carlo Ossola, Stas’ Gawronski – L’invisibile e il suo dove

Parteciperanno gli studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria

DOPO CONVEGNO

Ore 15.00 Ci vediamo dentro

Francesco Marchitti e Romina Arena incontrano i detenuti della Casa Circondariale di Arghillà

Per info:

Romina Arena, arenaromina@yahoo.it – 349 612 5414

Rossella Bruno ross_bruno@libero.it – 349 230 8311

Il Convegno è inserito nel piano nazionale delle attività di formazione e aggiornamento programmate dal Cidi (soggetto qualificato per la formazione) e comunicate alla Direzione Generale per la formazione del personale scolastico. Normativa di riferimento: art. 62 del C.C.N.L. 2002/2005