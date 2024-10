A Reggio Calabria il convegno dedicato alla prevenzione del tumore al colon – retto

Il tumore del colon-retto risulta il terzo più diffuso al mondo, il secondo per numero di decessi e registra un trend in crescita anche tra la popolazione con meno di 50 anni. Oltre ad uno stile di vita sano, lo screening risulta un’arma fondamentale per la prevenzione di questo tipo di tumore.

QUANDO

Se ne parlerà nel corso di un convegno organizzato dalla sede Calabria della Mutua sanitaria Cesare Pozzo che si terrà sabato 12 ottobre alle ore 16.00 nella Sala Conferenze Terminal Bus di Atam in Largo Botteghelle a Reggio Calabria.

Introdurrà Antonino Zumbo, presidente regione Calabria CesarePozzo e interverranno il Dott. Filippo Bova, dirigente medico U.O.C. Gastroenterologia GOM “BianchiMelacrino-Morelli” RC e il Dott. Giuseppe Chindemi, biologo nutrizionista.

Nell’ultimo decennio, i casi di malattia tra uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 39 anni sono infatti cresciuti del 7,4% come è dimostrato da recenti studi, e, l’aumento di questa incidenza è strettamente correlata allo stile di vita: l’eccesso di peso, la sedentarietà e l’aumento dei consumi di alimenti ricchi di conservanti.

“Fare prevenzione aiuta a ridurre il rischio di mortalità – commenta il Dott. Filippo Bova – Occorre incentivare le persone a sottoporsi agli esami indicati perché rappresenta uno strumento importante a nostra disposizione per affrontare questo tipo di tumore”.

Antonino Zumbo dichiara invece:

“CesarePozzo promuove la prevenzione per sviluppare la cultura della salute e del vivere bene. La prevenzione è un’arma imprescindibile e fondamentale e va incentivata e diffusa tra i soci e fra la popolazione. Questo soprattutto in una regione come la Calabria dove il sistema sanitario è in difficoltà e i calabresi, per curarsi, sono costretti a viaggiare verso gli ospedali del Nord o a attendere lunghe liste d’attesa per sottoporsi ad esami diagnostici. CesarePozzo in Calabria continua a sviluppare le azioni di prevenzione per superare gradualmente i disagi provocati dalla crisi del sistema sanitario”.

Con circa 151.000 soci, per un totale di 400.000 assistiti, la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo si impegna a garantire da oltre 140 anni il benessere di lavoratori, famiglie e imprese. Tutti i piani sanitari sono studiati per andare incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dal nucleo familiare e dalla professione. Soltanto nel 2018 ha erogato circa 18 milioni di euro per rimborsi di spese mediche e sussidi socio-assistenziali.

CesarePozzo in Calabria

CesarePozzo è presente in Calabria con la sede regionale di Reggio Calabria e con gli uffici di Catanzaro e Cosenza. Una rete capillare che, attraverso le convenzioni con le principali strutture sanitarie della Calabria, assiste oggi ben 3.215 soci e le loro famiglie. La sede regionale di Reggio Calabria si trova in Via Caprera, 8 – tel. 0965.331960 – fax 0965.814305 – orari: lunedì, martedì e giovedì 9.00-12.00/14.00-17.00 mercoledì 14.0017.00 venerdì 9.00/12.00 – e-mail: calabria@mutuacesarepozzo.it.