Reggio, a Palazzo Alvaro il convegno ‘Mitigazione del rischio sismico’

L’evento è gratuito ed è valido ai fini del rilascio dei crediti formativi professionali (CFP)

Si svolgerà Venerdì 19 aprile, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, a Reggio Calabria, presso Palazzo Alvaro – sede della Città Metropolitana (Piazza Italia), Sala Perri, un importante convegno dal titolo: “Mitigazione del rischio sismico in Calabria – Interventi sul costruito esistente: rinforzi strutturali e adeguamento sismico con sistemi FRP, FRCM, CRM, FRC, tecnologie di isolamento e dissipazione sismica”.

L’iniziativa è promossa con il contributo incondizionato di G&P Intech – Innovative and Building Technologies e International Hirun, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, l’Ordine dei Geologi, l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria.

Il convegno, di grande rilevanza per il territorio, affronterà il tema della mitigazione del rischio sismico con particolare attenzione agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e alle più innovative tecnologie di rinforzo e adeguamento strutturale. L’evento è gratuito ed è valido ai fini del rilascio dei crediti formativi professionali (CFP). Dopo i saluti istituzionali del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, interverranno:

Francesco Foti , Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria Santina Dattola , Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria

, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria Giovanni Andiloro , Presidente dell’Ordine dei Geologi della Provincia

, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Provincia Antonio Misefari , Presidente del Collegio dei Geometri

, Presidente del Collegio dei Geometri Michele Laganà, Presidente ANCE della Provincia di Reggio Calabria

Seguiranno gli interventi tecnici:

Milena Tripodo , CPO Ordine dei Geologi, che tratterà la sismicità della provincia di Reggio Calabria e dell’area dello Stretto

, CPO Ordine dei Geologi, che tratterà la sismicità della provincia di Reggio Calabria e dell’area dello Stretto Raffaele Pucinotti , Professore di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che approfondirà la vulnerabilità sismica delle strutture in calcestruzzo armato e muratura e i criteri progettuali per la riqualificazione

, Professore di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che approfondirà la vulnerabilità sismica delle strutture in calcestruzzo armato e muratura e i criteri progettuali per la riqualificazione Giuseppe Mezzatesta , dirigente della Città Metropolitana, che illustrerà la programmazione pluriennale degli adeguamenti sismici di edifici pubblici, scuole e infrastrutture

, dirigente della Città Metropolitana, che illustrerà la programmazione pluriennale degli adeguamenti sismici di edifici pubblici, scuole e infrastrutture Giorgio Giacomin , Direttore Tecnico G&P Intech Calabria e Sicilia, che presenterà materiali compositi e sistemi di dissipazione e isolamento sismico

, Direttore Tecnico G&P Intech Calabria e Sicilia, che presenterà materiali compositi e sistemi di dissipazione e isolamento sismico Giuseppe Occhiuto, Team Manager G&P Intech Calabria e Sicilia, che concluderà i lavori illustrando le prove di accettazione e collaudo dei materiali compositi secondo le Linee Guida Ministeriali. Il moderatore del convegno sarà il giornalista Maurizio Insardà.

A chiusura dei lavori, sarà ribadita l’importanza strategica della prevenzione: la Calabria è infatti una delle regioni italiane a più alto rischio sismico, con una significativa esposizione anche ai rischi idrogeologici, quali frane e alluvioni