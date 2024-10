A Reggio Calabria il convegno ‘Sanzioni Penali e Amministrative in Materia Tributaria’

Venerdì 8 settembre (ore 9.30) l’Auditorium dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria (via Tommaso Campanella 38/A) apre le sue porte per ospitare il convegno ‘Sanzioni Penali e Amministrative in Materia Tributaria: problematiche attuali.’ A margine dell’incontro viene presentato il Master di II livello in Diritto Tributario promosso da LUMSA – Libera Università Maria Ss. Assunta in partnership con EY, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, transaction e advisory.

Aprono il dibattito i saluti del Dottor Stefano Poeta (Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria), dell’Avvocato Alberto Panuccio (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria), dell’Avvocato Francesco Calabrese (Presidente della Camera Penale ‘G. Sardiello di Reggio Calabria) e del Professor Avvocato Salvatore Sammartino (Direttore del Master in Diritto Tributario dell’Università Lumsa di Roma).

Moderati dalla Dottoressa Alessandra De Simone Saccà (responsabile Gruppo Studi Amministrazioni Giudiziarie ODCEC RC) e introdotti dalla Professoressa Maria Vittoria Serranò (docente di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Messina), prendono quindi parola:

• Dottor Stefano Musolino, Sostituto Procuratore della Repubblica DDA – Tribunale di Reggio Calabria

• Dottor Antonio Dattola, Dottore Commercialista ODCEC Reggio Calabria

• Avvocato Salvatore Rijli, Avvocato Tributarista

• Professor Avvocato Salvatore Sanmmartino, Docente di Diritto Tributario – Università Lumsa di Roma

L’incontro è un’importante momento di confronto con i più autorevoli esperti per aggiornarsi in materia di Diritto Tributario. La partecipazione è gratuita e vengono riconosciuti crediti professionali.

È anche l’occasione per conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche del Master di II livello in Diritto Tributario in partenza a novembre all’Università LUMSA di Roma (il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 16 ottobre). Di durata annuale, il Master si rivolge a un pubblico allargato: a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro, a neo laureati e laureandi in Giurisprudenza ed Economia e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire, con un percorso di studio ad hoc, la complessa materia giuridica in ambito tributario.

Un copro docente altamente qualificato, 400 ore di didattica frontale, laboratori pratici e, non ultimo, 3 mesi di stage garantiti a tutti i partecipanti da svolgersi presso primari studi professionali, uffici fiscali di aziende e società di consulenza: il Master è una vera ‘palestra’ che instrada concretamente verso il mercato. Ma non è tutto: per facilitare l’acceso al Master, l’Università LUMSA mette a disposizione degli studenti più meritevoli ben 6 borse di studio (del valore di € 4.000) a copertura parziale delle quote di iscrizione.