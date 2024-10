Reggio, al via il Corso Allievi Carabinieri: in 700 pronti per l’addestramento

Lunedì 4 dicembre 2023, all’interno della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, sono iniziate le attività di incorporamento dei vincitori di concorso del 142° corso formativo (3° ciclo) Allievi Carabinieri.

Alla Scuola di Reggio Calabria sono stati destinati circa 700 vincitori di concorso. Le attività di incorporamento, tuttora in corso, dureranno una settimana, al fine di garantire un afflusso contingentato ed un ottimale completamento delle operazioni.

Il corso, intitolato al Carabiniere Andrea Marchini, Medaglia d’Oro al Valor Militare ed eroe della Resistenza, avrà la durata di sei mesi e si concluderà a metà di giugno 2024.

Nei sei mesi di addestramento gli Allievi Carabinieri saranno impegnati in un ciclo di studi organizzato secondo un’alternanza interdisciplinare tra materie tecnico-professionali e moduli didattici, concepiti per sviluppare e rafforzare la loro spinta motivazionale e per dotarli delle conoscenze di natura teorica e pratica, necessarie per renderli affidabili operatori di sicurezza votati al servizio di prossimità. Particolare attenzione sarà data all’etica, al fine di trasmettere agli Allievi i migliori valori della figura del Carabiniere e le tradizioni militari dell’Arma.

Ad accoglierli per il percorso di formazione, che si concluderà con la consegna degli “alamari” e con il giuramento, saranno i loro istruttori, i comandanti ed il personale del quadro permanente della Scuola, pronti da subito a guidarli e sostenerli nel serrato percorso formativo multidisciplinare.