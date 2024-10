A Reggio Calabria il corso per Personal Trainer, con certificazione ufficiale

E’ quasi tutto pronto a Reggio Calabria per il corso di Personal Trainer, qualifica riconosciuta dal CONI, con certificazione ufficiale, legalmente valida su tutto il territorio nazionale.

L’Advanced Performance Academy comunica pertanto di aver prorogato le iscrizioni e una conseguente variazione sulle date del corso, rispetto a quanto enunciato nelle scorse settimane, e ha modificato le seguenti modalità di svolgimento, posticipando solo le date del primo modulo.

Rimarranno invece invariate quelle inerenti al secondo e al terzo modulo: il sabato dalle 15.00 alle 19.00, la domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30, in date 25 e 26 Novembre, 2 e 3 Dicembre e per ultime 16 e 17 Dicembre. La sede ove si svolgerà il primo modulo è Palestra No Limits, in Viale Calabria, sotto la Farmacia Pellicanò.

Il corso si suddivide quindi, come già detto, in tre moduli e per argomenti che toccheranno concetti di fisiologica generale, metodologia d’allenamento, nutrizione e integrazione sportiva, posturologia, functional training, il valore della comunicazione per il personal trainer e gli aspetti fiscali e gestionali di una associazione in cui opera il personal trainer.

La quota di partecipazione, mantenuta nettamente inferiore rispetto a costi tenuti al Nord, per una questione di pari opportunità, può essere divisa in 3 tranches: una dal momento dell’iscrizione, le altre due da erogare autonomamente, entro e non oltre due giorni prima dall’ultima data fissata (terzo modulo). Le sedi di svolgimento del corso saranno quelle di CONI, New Moving Club, Technofitness, No Limits, CKC Palestre e Universal Gym.