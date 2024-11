Reggio, avvio del corso di formazione per ‘Volontari in cure palliative’ all’Hospice

Sabato 9 Novembre 2024, alle ore 10:00, sarà inaugurato in Hospice “Via delle stelle” di RC il Corso di formazione di base per Volontari in Cure Palliative, promosso dalla Fondazione “Via delle stelle” e dall’Associazione di volontariato “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria”, impegnati da tanti anni nell’assistenza e nella cura dei malati affetti da patologie oncologiche e cronico-degenerative.

Il dr Vincenzo Nociti, Presidente della Fondazione “Via delle stelle”, che ha voluto fortemente l’avvio del Corso di formazione al fine di inserire nuovi volontari nell’Equipe multidisciplinare dell’Hospice VdS, pone l’accento sulla necessità di implementare il gruppo dei Volontari già attivi in concomitanza con l’ampliamento dei servizi e delle attività dell’Hospice reggino.

“Finalità ultima di ogni singola azione posta in essere rimane quella di porre al centro il malato con la sua famiglia, per garantire la miglior qualità di vita possibile fino alla fine. Questo rientra nella politica aziendale del voler avvicinare sempre più la cittadinanza a quelli che sono i bisogni e le necessità di chi è meno fortunato di noi. Nessuno si salva da solo ed avere Volontari che si spendono per questo ci inorgoglisce e ci fa ben sperare per il futuro delle generazioni”.

Il Presidente dell’Associazione “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria”, il Signor Nicola Saggese, precisa che i Volontari in Cure Palliative sono impegnati in attività a diretto contatto con le persone ammalate e le loro famiglie, svolgendo un servizio di accoglienza e di supporto morale, ma anche in attività di promozione culturale ed informativa sulle Cure Palliative, di fundraising e di supporto all’organizzazione.

Gli aspiranti volontari che nei mesi scorsi hanno preso parte ai colloqui di conoscenza e selezione con il gruppo responsabile del processo di formazione, coordinato dalla Dirigente Psicologa dssa Francesca Arvino, Supervisore del servizio di volontariato, frequenteranno il percorso formativo che si articolerà in 6 incontri teorici seguiti da un tirocinio pratico di 20 ore, che si terranno c/o l’Hospice di Reggio Calabria.

L’offerta formativa verterà su tematiche riguardanti la presa in carico globale dell’unità sofferente, con particolare riguardo agli aspetti clinici, psicologici, etici ed organizzativi delle cure palliative e del servizio di volontariato in questo ambito.

Saluti e interventi durante l’inaugurazione

In occasione del primo incontro che darà avvio al Corso di formazione per Volontari, patrocinato dalla Società Scientifica di Cure Palliative (SICP) e dalla Federazione di Cure Palliative (FCP), interverranno, per i saluti istituzionali:

Dr Vincenzo Nociti , Presidente della Fondazione VdS

, Presidente della Fondazione VdS Signor Nicola Saggese , Presidente dell’Associazione di volontariato “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria”

, Presidente dell’Associazione di volontariato “Amici dell’Hospice di Reggio Calabria” Dssa Anna Tiziano , Coordinatrice SICP Calabria e Vice Direttore Sanitario dell’Hospice reggino

, Coordinatrice SICP Calabria e Vice Direttore Sanitario dell’Hospice reggino Dssa Giusy Di Gangi , Membro del Consiglio Direttivo della Federazione di Cure Palliative

, Membro del Consiglio Direttivo della Federazione di Cure Palliative Don Armando Turoni , Referente della Diocesi Reggio Calabria/Bova e Assistente Spirituale dell’Hospice VdS

, Referente della Diocesi Reggio Calabria/Bova e Assistente Spirituale dell’Hospice VdS Dr Giuseppe Pericone, Direttore del Centro Servizi di Volontariato dei Due Mari (CSV)

Seguirà la presentazione del Corso di formazione a cura della dssa Francesca Arvino e la relazione sul tema delle Cure Palliative dalle origini ai giorni nostri, a cura della dssa Anna Tiziano.