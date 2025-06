Gambarie, terminate le riprese de ‘Le Fate del Bosco Antico’: sogno fiabesco con i bambini protagonisti

Si sono concluse, venerdì 27 giugno, le riprese del cortometraggio “Le Fate del Bosco Antico”, diretto dal regista Luigi Parisi, che ha per protagonisti i bambini della scuola paritaria “Nuovi Orizzonti” della dirigente scolastica D.S. dott.ssa Teresa Muraca.

Un set tra aula e natura per una favola moderna

Il piccolo film ha visto la partecipazione anche di due giovani volti già noti al pubblico reggino (Hanno ammazzato Babbo Natale), gli attori Vincenzo Amadeo e Matilde Casile, rispettivamente nei ruoli di Giovanni, un divertente autista di scuolabus, e di Matilde, una bellissima maestra.

Lo shooting si è svolto inizialmente all’interno degli ambienti dell’edificio scolastico Nuovi Orizzonti, dove le insegnanti insieme ai genitori dei ragazzi hanno dato pieno supporto alla lavorazione.

Poi, il set si è spostato a Gambariè, sotto il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il Bosco Sperimentale è stato il cuore della vicenda, dove i ragazzi, oltre ad ammirare le bellezze naturali della fauna vegetale, si sono ritrovati a tu per tu con le Fate, esseri mitologici e fiabeschi tanto ammirati dai bambini.

I giovani protagonisti e il messaggio finale

Il progetto è stato anche l’occasione di coinvolgere tutti i piccoli esordienti attori:

Christian Casciano

Isabella Cordopatri

Santa Errante

Giorgia Gattuso

Eduardo Iaria

Cloe Muraca

Giuseppe Muraca

Lucia Murina

Mattia Murina

Clara Pellicanò

Greta Pellicanò

Annunziata Stilo

Miriam Zerotti

La favola si è conclusa con la morale che, anche quando si è diventati adulti, è possibile conservare il ricordo felice di quel “bambino” che albergava in noi.

Un corto destinato al grande pubblico

Il cortometraggio è stato patrocinato da:

Comune di Reggio Calabria

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Regione Calabria

Organizzato da Cinemalab di Cecilia C. Maesano Monorchio, in partnership con:

Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub (presidente Lorenzo Caravello )

(presidente ) Fedic Scuola (responsabile Laura Biggi )

(responsabile ) Fedic Cineclub Palmi (presidente Fausto Alongi)

Proiezioni e festival in programma

“Le Fate del Bosco Antico” vedrà luce in una proiezione “premiere” a Reggio Calabria in un vero cinema nel periodo delle feste natalizie, per poi volare sugli schermi dei festival italiani, come Montecatini Terme, e dulcis in fundo, in un trailer che verrà proiettato durante il prossimo prestigioso Festival di Venezia.