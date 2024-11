Reggio Calabria, il Teatro Cilea ospita ‘Reggio in Danza’

Sabato 14 e domenica 15 dicembre Reggio Calabria ospiterà la prima edizione del Concorso Internazionale di Danza “Reggio in Danza”, con ASC Calabria come partner principale. L’evento sarà curato artisticamente dall’associazione TALG, composta da tre grandi professionisti della danza, tra cui Angela Tiesi e Michele Ferraro.

Un fine settimana dedicato all’eleganza, precisione, tecnica e ritmo, con protagonisti i giovani talenti delle associazioni ASC italiane, impegnati in varie discipline della danza. Sarà un’occasione unica per esprimere il proprio talento e approfondire lo studio tecnico, con focus su corpo, azione, spazio, tempo ed energia.

Programma delle giornate

Durante le mattinate del 14 e 15 dicembre si terranno workshop e masterclass per le categorie:

Baby

Children

Juniores

Seniores

Questi includeranno lezioni su danza classica, modern, hip hop e contemporanea. Nel pomeriggio, spazio alle competizioni, che comprenderanno:

Assoli Pas de deux Coreografie di gruppo

Le gare si svolgeranno nel prestigioso Teatro Cilea e saranno giudicate da figure di spicco della danza, tra cui:

Alessandro Bigonzetti , coreografo internazionale.

, coreografo internazionale. Michele Merola , direttore artistico di MM – Contemporary Dance Company.

, direttore artistico di MM – Contemporary Dance Company. Jody Goodman , esperto di modern jazz.

, esperto di modern jazz. Carolyne Dujardin , giudice per la categoria hip hop.

, giudice per la categoria hip hop. Ida Zicari, giornalista e critico di danza.

Premiazioni e opportunità

In palio numerosi premi, tra cui borse di studio per percorsi di studio in Italia e all’estero. Un premio speciale sarà assegnato al miglior coreografo, con un voucher economico per la “Migliore Composizione Coreografica”.

Antonio Eraclini, presidente di ASC Calabria, ha dichiarato:

“Siamo lieti e impazienti di vedere quanti bei talenti la nostra terra regala. La danza è l’essenza del movimento umano, ed è un onore per noi portare a Reggio Calabria un evento di questa importanza”.

I rappresentanti della direzione artistica TALG hanno aggiunto:

“Questa è un’occasione imperdibile per i ballerini calabresi. Un evento che apre le porte al mondo della danza, scoprendo nuovi talenti e offrendo opportunità di studio e sana competizione”.

Informazioni utili

Per informazioni e iscrizioni: