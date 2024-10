“Reggio Calabria Day”, il prestigioso riconoscimento va alla scrittrice Katia Colica

Promosso dall’Associazione Pro-Loco città di Reggio Calabria e giunto alla sua XIV edizione, il Premio Nazionale “Reggio Calabria Day” è stato assegnato alla scrittrice calabrese Katia Colica, in linea con l’obiettivo di premiare le personalità che hanno partecipato a valorizzare e promuovere le risorse artistico-culturali e imprenditoriali della città.

Il prestigioso riconoscimento – nato nel 2004 dall’impegno di Pino Tripodi e del suo staff durante i produttivi anni di attività alla guida della Pro Loco – vede la scrittrice come esponente rappresentativa della letteratura e personalità capace di spendere la propria arte e la propria professione anche per la crescita di tutto il contesto in cui opera.

Riconosciuta come meritevole di premi da grandi personalità del mondo della cultura nazionale, Katia Colica ritirerà nella sua città il prestigioso Premio “Reggio Calabria Day” venerdì 11 agosto2017 alle ore 11:00 nella sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria.