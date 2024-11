Reggio, causano incidente stradale sotto effetto di alcool e droghe: 3 persone denunciate

Polizia locale denuncia tre persone per guida in stato di ebbrezza e occupazione abusiva

Sono tre le persone denunciate nella giornata di ieri dalla Polizia locale di Reggio Calabria per aver causato incidenti stradali in città sotto l’effetto di alcol e droghe. Un fenomeno purtroppo sempre più diffuso nell’ambito urbano, nonostante lo strenuo impegno delle forze di polizia nel contrastarlo.

Incidenti causati sotto l’effetto di sostanze

Le tre persone coinvolte negli incidenti, fermate dagli agenti di viale Aldo Moro, sono state denunciate dopo essere risultate positive ai test per l’assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope. Tuttavia, essendo la fase ancora in fase di indagine, vige per loro il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.

Denunce per occupazione abusiva di immobili

Sempre nella giornata di ieri, la Polizia locale ha denunciato ulteriori tre cittadini per occupazione abusiva di un immobile pubblico. L’attività degli agenti dimostra un impegno costante nel garantire sia la sicurezza stradale che la tutela del diritto alla casa.

La Polizia locale di Reggio Calabria continua senza sosta le operazioni di controllo e sicurezza per contrastare l’abuso di alcol alla guida e l’occupazione illecita di spazi pubblici, confermando il proprio ruolo fondamentale nella tutela del benessere della comunità.